Очередь перед Крымским мостом на Кубани выросла до 252 машин

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За шесть часов очередь автомобилей перед Крымским мостом увеличилась в Краснодарском крае более чем в два раза.

Как писал "Кавказский узел", сегодня к 9 мск очередь из 122 машин образовалась перед Крымским мостом со стороны Тамани, тогда как еще в 8 мск очереди не было.

В очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани находятся 252 автомобиля, сообщил в 15.00 мск в своем телеграм-канале инфоцентр по автодорогам к Крымскому мосту. "Время ожидания около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.

С 9 до 15 мск число машин в очереди со стороны Тамани увеличивалось, со стороны Керчи очереди не наблюдалось, указано в ежечасных публикациях.

Стоим уже час, только начали приближаться к пункту осмотра

О заторе перед мостом сообщили и пользователи Telegram в чате "Крымский мост чат", в котором насчитывается 51,8 тысячи участников.

"Со стороны Тамани как обстановка?" - поинтересовался в 14.40 мск пользователь с ником "095". "Стоим уже час, только начали приближаться к пункту осмотра ручной клади, думаю, еще полчасика точно", - ответил в 14.48 мск "1 1". "На ручной [досмотр] со стороны Тамани ушло 1 час 15 минут", - сообщил в 14.49 мск Андрей Кудинов.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один – поврежден. Движение по мосту восстановили 1 ноября 2023 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

В декабре 2024 года стало известно, что в военный суд поступило уголовное дело восьми обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту.

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