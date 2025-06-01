Очередь из автомобилей образовалась на Кубани перед Крымским мостом

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Водители более 120 транспортных средств ожидают проезда по мосту через Керченский пролив со стороны Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", 25 мая очередь из 120 автомобилей образовалась перед мостом через Керченский пролив. К вечеру того же дня заторов уже не наблюдалось.

В очереди со стороны Тамани находится 122 транспортных средства, сообщил в 9.00 мск в своем телеграм-канале инфоцентр по автодорогам к Крымскому мосту.

"Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.

О заторе перед Крымским мостом сообщили и пользователи Telegram в чате "Крымский мост чат", в котором насчитывается 51,8 тысячи участников.

"Очередь на ручной досмотр со стороны материка более часа и не двигаемся", - написал в 8.54 мск Борис.

"Встали в пробку на ручной в 8-20, практически не двигаемся. Всё как всегда, самые "умные" едут справа и слева без очереди", - пишет в 9.04 мск Оксана.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один – поврежден. Движение по мосту восстановили 1 ноября 2023 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

В декабре 2024 года стало известно, что в военный суд поступило уголовное дело восьми обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту.

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