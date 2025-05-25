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Кавказский узел

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12:55, 25 мая 2025

Очередь машин образовалась перед Крымским мостом на Кубани

Пробка у Крымского моста. Скриншот публикации в телеграм-чате "Крымский мост чат" https://t.me/KrymskiiMost/307565

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водители 120 автомобилей ожидают в Краснодарском крае проезда по мосту через Керченский пролив.

Как писал "Кавказский узел", 4 мая очередь из 380 автомобилей перед мостом через Керченский пролив. К вечеру того же дня заторов уже не наблюдалось.

В очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани находятся 120 автомобилей, сообщил в 12 мск в своем телеграм-канале инфоцентр по автодорогам к Крымскому мосту. "Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.

При этом еще в 9 мск, как и в предыдущие часы сегодня, очередей машин с обеих сторон моста не было. В 10 мск в очереди со стороны Тамани стояли 64 машины, в 11 мск – уже 110. Со стороны Керчи очереди не наблюдалось, указано в ежечасных публикациях.

О заторе перед мостом сообщили и пользователи Telegram в чате "Крымский мост чат", в котором насчитывается 50,8 тысячи участников.

"Подскажите, пожалуйста, очередь большая на ручной досмотр в Крым?" - поинтересовалась в 10.43 мск Людмила. "Сейчас до часа на ручной в Крым", - ответил в 10.56 мск Oleg Volodin.

За мной уже приличная очередь была

"Со стороны Тамани в очередь на скан встала в 10:00, выехала в 11:40. Но за мной уже приличная очередь была", - поделилась наблюдением в 12.38 мск Ирина.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один – поврежден. Движение по мосту восстановили 1 ноября 2023 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

В декабре 2024 года стало известно, что в военный суд поступило уголовное дело восьми обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту.

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Автор: "Кавказский узел"

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