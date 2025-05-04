Очереди на Крымский мост исчезли к концу выходных

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По данным на 23.00 мск очередь на Крымский мост отсутствует с обеих сторон. Пользователи, которые перемещаются между Крымом и Кубанью, поделились, что ручной досмотр занимает меньше времени, чем сканер.

Как писал "Кавказский узел", сегодня днем водители 380 автомобилей ожидали проезда по мосту через пролив между Крымом и Краснодарским краем.

С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет, сообщил в 23.00 мск в своем телеграм-канале инфоцентр по автодорогам к Крымскому мосту.

Пользователи Telegram-чата "Крымский мост. Чат" подтвердили, что ожидать очереди на досмотр не приходится. "С Крыма на ручной, пробки нет. 5 минут осмотр. На сканер очередь", - написал пользователь Айдер.

"Проехали мост со стороны Тамани, стояли минут 30. В Керчи очереди не видно", - написала Татьяна.

"С Тамани управились за 25 минут. Ручной", - сообщила Алена.

Со стороны Крыма- проехали "в пробке" до досмотра за 40 мин, ручной сканер пробежали за 5 мин, уже на мосту!" - поделилась Т Анастасия.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один – поврежден. Движение по мосту восстановили 1 ноября 2023 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

В декабре 2024 года стало известно, что в военный суд поступило уголовное дело восьми обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту.

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