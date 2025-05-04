Очередь из 380 машин образовалась перед Крымским мостом

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Водители 380 автомобилей ожидают проезда по мосту через пролив между Крымом и Краснодарским краем.

Как писал "Кавказский узел", утром 1 мая водители 2700 автомобилей ждали проезда на Крымский мост со стороны Тамани. Пользователи Telegram сообщили, что пробка выглядит более масштабной, а движения в очереди нет по несколько часов. К вечеру того же дня очередь сократилась.

В очереди перед пунктом досмотра со стороны Керчи находятся 380 автомобилей, сообщил в 14 мск в своем телеграм-канале инфоцентр по автодорогам к Крымскому мосту. "Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.

При этом еще в 12.00 мск, как и в предыдущие часы сегодня, очередей машин с обеих сторон моста не было. В 13.00 мск в очереди со стороны Керчи стояли 210 автомобилей, указано в ежечасных публикациях.

О заторе перед мостом сообщили и пользователи Telegram в чате "Крымский мост чат", в котором насчитывается 49,6 тысячи участников. "Как там на мосту со стороны Керчи?" - поинтересовалась в 12.56 мск Поля. "Пробка где-то на 40-50 минут", - ответил Илья.

"Проехали со стороны Тамани быстро, без ожидания. Ребята молодцы: ни секунды лишней не задержали, проведя досмотр при этом качественно!" - отчиталась в 12.59 мск Елена. "С Керчи с 12 до 13 простояли. Машины активно поехали. Набивается пробка. Со стороны Тамани свободно", - написала в 13.24 мск Ира.

"Подскажите, пожалуйста, после обеда на мосту большая обычно пробка? Завтра с Новороссийска выезжаю в Крым", - поинтересовалась в 13.40 мск Тома Царик.

Самые большие пробки с пятницы до понедельника

"Никто не знает, что будет завтра. Самые большие пробки с пятницы до понедельника. Но могут быть воздушные тревоги, может быть бзик туристов, что именно сегодня нужно ехать в Крым/выезжать из Крыма. Даже через час после сообщения, что пробок нет - всё может кардинально поменяться", - ответил на это Алексей_Б.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один – поврежден. Движение по мосту восстановили 1 ноября 2023 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

В декабре 2024 года стало известно, что в военный суд поступило уголовное дело восьми обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту.

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