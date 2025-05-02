Власти рапортовали о сокращении затора перед Крымским мостом

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К вечеру 1 мая очередь машин, ожидающих проезда на Крымский мост со стороны Тамани, сократилась до 710. Власти Кубани организовали раздачу питьевой воды в пробке.

Как писал "Кавказский узел", утром 1 мая проезда на Крымский мост со стороны Тамани ждали 2700 автомобилей. Пользователи Telegram сообщили, что пробка выглядит более масштабной, а движения в очереди нет по несколько часов.

Количество автомобилей, ожидающих досмотра для проезда через Крымский мост со стороны Тамани, к 20.00 мск 1 мая сократилось до 710, время ожидания в очереди составляет час, сообщил инфоцентр, освещающий ситуацию на подъезде к переправе.

На подъездах к мосту через Керченский пролив задействованы все посты ручного досмотра, сотрудники досматривают более 650 машин в час, сообщил со ссылкой на Минтранс России “Интерфакс-Юг”.

Власти Краснодарского края отчитались, что в очереди организована раздача питьевой воды водителям и пассажирам, ожидающим проезда.

“Администрация Темрюкского района организовала дежурство медработников в непосредственной близости от очереди. Установлены 18 биотуалетов и два пункта раздачи питьевой воды волонтерами”, - сообщил Оперштаб Кубани в своем Telegram-канале.

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