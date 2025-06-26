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21:21, 26 июня 2025

Вопрос национализации "Электросетей Армении" передан на рассмотрение парламенту

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Парламент обсудит работу принадлежащей арестованному бизнесмену Самвелу Карапетяну компании "Электрические сети Армении" и возможность ее национализации. Государство должно в кратчайшие сроки взять компанию под контроль, заявил премьер-министр.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня силовики провели обыск в доме владельца "Ташир Групп" Самвела Карапетяна в Ереване. Перед этим влиятельный бизнесмен выразил поддержку Армянской апостольской церкви. У дома Карапетяна были задержаны 45 человек. Церковь и оппозиция осудили преследование Карапетяна.  Владелец "Ташир Групп" Самвел Карапетян обвинен в призывах к свержению конституционного строя и арестован на два месяца. Премьер-министр Никол Пашинян пригрозил национализацией компании "Электрические сети Армении", принадлежащей "Ташир Групп". Пашинян также не исключил, что сбои в работе электросетей предпринимались и предпринимаются "для генерации недовольства внутри Армении". ЗАО "Электрические сети Армении" заявило, что не знает, из-за какого ущерба глава правительства  Пашинян пообещал национализировать предприятие. 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства 29 мая выступил с резкой критикой церкви, а на возражения архиепископа Аршака Хачатряна ответил оскорблениями в Facebook*. Армянские политики и представители церкви потребовали от Пашиняна извинений за оскорбления Армянской апостольской церкви. Инициатива "Айакве" призвала Генпрокуратуру возбудить в отношении Пашиняна уголовное дело. 9 июня Пашинян призвал избрать нового главу Армянской церкви. 

Правительство Армении предложило председателю Национального собрания провести внеочередное заседание парламента 1 июля в 11:00, сообщил  премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства 26 июня.

По словам премьера, на повестке заседания будет обсуждаться эффективность управления компанией «Электрические сети Армении» (ЭСА) и вопрос ее возможной национализации, сообщило News.Am.

"Мы должны немедленно приступить к действиям. Конечно, это не будет одностадийный процесс, но совершенно очевидно, что государство должно в кратчайшие сроки взять под контроль управление ЗАО "Электрические сети Армении" и эффективно реализовать дальнейшие шаги в направлении национализации и повышения эффективности управления компанией», - привело слова Пашиняна Aysor.Am.

По его словам, вопрос уже обсуждён на политическом уровне — на заседании правления партии «Гражданский договор» и в парламентской фракции. 

ЭСА владеет почти всем сетевым хозяйством Армении (36 тысяч километров электросетей) и является единственным покупателем электроэнергии у всех генерирующих компаний и единственным ее продавцом абонентам по всей стране, сообщал "Коммерсант".

Самвел Карапетян находится на 44-м месте в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes, его состояние оценивается в $3,2 млрд. Миллиардер владеет группой компаний "Ташир" и сетью ТРЦ "Рио". 

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Автор: "Кавказский узел"

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