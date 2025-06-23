Выбросов мазута в Анапе не зафиксировано четвертый день подряд

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Новых выбросов мазута на побережье Анапы не фиксируется уже четвертый день подряд, следует из данных оперштаба Кубани.

"Кавказский узел" писал, что власти оптимистично оценили перспективы открытия пляжей в Анапе, так как новых выбросов мазута на побережье курорта уже, если верить официальным данным оперштаба Кубани, практически не происходит. Хотя выбросы мазута были обнаружены в Анапе 19 июня, а 17 июня блогеры оспорили данные оперштаба об отсутствии в городе выбросов нефтепродуктов.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани". Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Сегодня на побережье Анапы новых выбросов мазута не обнаружено, отчитался оперштаб Кубани в своем телеграм-канале со ссылкой на информацию, полученную от муниципальных команд по результатам утреннего мониторинга береговой полосы.



С 23 июня к работе на пляжах курорта приступили представители Северского, Староминского, Славянского, Тбилисского районов, Сочи и Приморско-Ахтарска. Их задача – контроль состояния пляжей и оперативный сбор мазута в случае новых выбросов, информирует ведомство.



Между тем загрузка отелей Анапы на фоне разлива мазута, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилась как минимум на 50%. Часть отелей не может при этом вернуть туристам средства за отмененные бронирования.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.