×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:00, 19 июня 2025

Кадыров отчитался об отправке на Украину добровольцев из Чечни

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Новая группа бойцов отправлена сегодня из Грозного в зону военной операции на Украине. Эти жители Чечни и других регионов России добровольно пошли на участие в спецоперации, заявил глава республики Рамзан Кадыров.

"Кавказский узел" подсчитал, что к 16 июня не менее 3430 бойцов из СКФО и 3420 из ЮФО были официально признаны убитыми в военной операции на Украине. В их числе - 240 бойцов из Чечни. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составляется на основе данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами. 

Очередной спецборт с добровольцами вылетел сегодня из аэропорта Грозного в зону проведения специальной военной операции. В группу добровольцев вошли жители Чечни и других регионов России, написал сегодня в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. 

Для многих бойцов это уже не первая командировка в зону СВО. Каждый из них прошёл краткий курс военной, тактической и медицинской подготовки на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Питание, проживание, обучение и экипировка бойцов оплачивается за счет средств из Фонда Ахмата Кадырова, добавил Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", 15 сентября 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российским губернаторам следует инициативно объявить в своих регионах самомобилизацию людей для формирования отрядов и отправки их на Украину, предложив главам регионов направить на Украину хотя бы по тысяче человек. Спустя менее чем неделю, 21 сентября, Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России.

"Кавказский узел" писал также, что глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов после ударов Израиля по Ирану призвал провести в России мобилизацию. По его мнению, необходимо мобилизовать и подготовить для участия в боевых действиях не менее 500 тысяч, а лучше миллион человек. Призывы Алаудинова к мобилизации абсурдны, ведь власти утверждают, что многие готовы воевать в качестве добровольцев, заявили пользователи соцсетей.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Представители "Русской общины" подошли к молодому человеку, когда он танцевал лезгинку. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "ЧП Чечня" от 19.06.25, https://t.me/chp_checchnya/4708?single
20:56, 19 июня 2025
Появились подробности конфликта с участием чеченцев и "Русской общины" в Люблино
Обмен пленными. 19 июня 2025 г. Скриншот видео https://t.me/kavkaz_tass/15329
17:59, 19 июня 2025
Саралиев сообщил об очередном этапе обмена пленными
Апти Алаудинов. Скриншот видео https://www.instagram.com/reel/DK18jZ0oDH2/
15:05, 19 июня 2025
Пользователи соцсетей скептически отнеслись к предложению Алаудинова о мобилизации
Кадр видео жителей Люблино в Москве. 19 июня 2025 г. Скриншот видео https://t.me/chp_kavkaz/23733
11:48, 19 июня 2025
Конфликт с "Русской общиной" в Москве привлек внимание в Чечне
Седа Сулейманова: Фото: "Где Седа?" / Telegram
22:56, 18 июня 2025
Правозащитники сочли розыск Седы Сулеймановой имитационным
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Все блоги
Справочник
Активистка Яна Антонова на одиночном пикете на центральной площади Краснодара. Фото Валерии Феденевой для "Кавказского узла" Как ликвидируют «Мемориал»*

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Блогеры
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
12:08, 19 января 2025
BERG...man Tbilisi
51
Двалишвили победил Нурмагомедова. Махачев превзошел Хабиба
Фото
09:17, 15 января 2025
BERG...man Tbilisi
23
Алаудинов о "когда-то друге, мужественном человеке" - Игоре Стрелкове
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Самвел Карапетян. Фото: APA Group
19 июня 2025, 16:03
Бизнес Карапетяна в Армении оказался под давлением после его ареста

Юсуп Умавов. Фото: https://riadagestan.ru/
19 июня 2025, 12:41
Мэр Махачкалы подал в отставку

Родственники пропавших без вести блокируют движение на проспекте Баграмяна. 19 июня 2025 г. Скриншот видео https://news.am/rus/news/889252.html
19 июня 2025, 10:49
Родные пропавших бойцов потребовали отменить отставку главы СНБ Армении

Задержание Эльвина Мустафаева. Скриншот фото Turan https://www.turan.az/ext/news/2023/8/free/Social/ru/7462.htm.
18 июня 2025, 15:34
Защита сообщила об ухудшении состояния заключенного азербайджанского активиста Мустафаева

Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Показать больше