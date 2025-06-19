Кадыров отчитался об отправке на Украину добровольцев из Чечни

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Новая группа бойцов отправлена сегодня из Грозного в зону военной операции на Украине. Эти жители Чечни и других регионов России добровольно пошли на участие в спецоперации, заявил глава республики Рамзан Кадыров.

"Кавказский узел" подсчитал, что к 16 июня не менее 3430 бойцов из СКФО и 3420 из ЮФО были официально признаны убитыми в военной операции на Украине. В их числе - 240 бойцов из Чечни. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составляется на основе данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Очередной спецборт с добровольцами вылетел сегодня из аэропорта Грозного в зону проведения специальной военной операции. В группу добровольцев вошли жители Чечни и других регионов России, написал сегодня в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.



Для многих бойцов это уже не первая командировка в зону СВО. Каждый из них прошёл краткий курс военной, тактической и медицинской подготовки на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Питание, проживание, обучение и экипировка бойцов оплачивается за счет средств из Фонда Ахмата Кадырова, добавил Кадыров.



Как писал "Кавказский узел", 15 сентября 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российским губернаторам следует инициативно объявить в своих регионах самомобилизацию людей для формирования отрядов и отправки их на Украину, предложив главам регионов направить на Украину хотя бы по тысяче человек. Спустя менее чем неделю, 21 сентября, Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России.

"Кавказский узел" писал также, что глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов после ударов Израиля по Ирану призвал провести в России мобилизацию. По его мнению, необходимо мобилизовать и подготовить для участия в боевых действиях не менее 500 тысяч, а лучше миллион человек. Призывы Алаудинова к мобилизации абсурдны, ведь власти утверждают, что многие готовы воевать в качестве добровольцев, заявили пользователи соцсетей.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.