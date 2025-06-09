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16:43, 9 июня 2025

Девять человек оставлены под стражей по делу о нападении на избирательный участок в Абхазии

Нападение на избирательный участок в Абхазии. 1 марта 2025 г. Скриншот видео https://ria.ru/20250301/abkhaziya-2002508835.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дело о нападении на избирательный участок 1 марта в поселке Цандрипш Гагрского района передано в Генпрокуратуру Абхазии, под арестом остаются девять подозреваемых в этом преступлении.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 6 марта были задержаны семь человек, подозреваемых в нападении на участок в поселке Цандрипш. В ходе задержания силовики изъяли большое количество оружия: автоматы, пистолеты, гранаты и боеприпасы к ним. По версии силовиков, вооруженные лица в масках напали на участок, перевернули урну с бюллетенями, открыли стрельбу, устроили потасовку с находившимися там сотрудниками милиции, а затем скрылись с места преступления. Штаб Гунбы обвинил в нападении на участок сторонников Ардзинбы.

1 марта проходило голосование во втором туре досрочных выборов президента Абхазии. Бадра Гунба набрал 54,73% голосов и победил на выборах. Досрочные выборы было решено провести после того, как в ноябре 2024 года в результате протестов президент Аслан Бжания ушел в отставку. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Досрочные выборы президента Абхазии". Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

Общее число задержанных по делу о нападении на избирательный участок 1 марта в Гагрском районе составляет девять человек, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии.

"Были задержаны лица, судом избрана мера пресечения в виде ареста, предъявлены обвинения, уголовное дело передано в Генеральную прокуратуру и находится в производстве следственного управления Генпрокуратуры. Поскольку дело резонансное, оно находится на контроле у генерального прокурора [Адгура Агрбы]. Сроки содержания под стражей продлили, собираются доказательства", - цитирует и.о. прокурора Гудаутского района Нину Надарейшвили ТАСС.

Ранее член ЦИК Инал Хишба сообщил журналистам, что члены участковой избирательной комиссии при нападении на участок 1 марта не пострадали и, несмотря на то что были в шоковом состоянии, собрали бюллетени и в присутствии наблюдателей составили акт и запротоколировали все, что там было.

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Автор: "Кавказский узел"

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