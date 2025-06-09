Суд оставил в силе арест квартир предпринимателя по делу «Волгатранснефти»

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционная инстанция не удовлетворила жалобу Никиты Шаввы, связанного с ЗАО «Волгатранснефть», на отказ снять с его квартир арест, наложенный в рамках уголовного дела о крушении танкера в Черном море. Доводы предпринимателя о том, что он не должен отвечать по обязательствам судовладельца, суд счел неубедительными.

Как писал "Кавказский узел", Росприроднадзор 30 мая подал иски к собственникам танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", потребовав взыскать компенсации за экологический ущерб. По данным ведомства, компании-владельцы судов отказались добровольно исполнить предписание о возмещении ущерба из-за разлива нефтепродуктов. ООО "Кама шиппинг", которая владеет "Волгонефтью-121", были предъявлены претензии на 49,46 миллиарда рублей, а к ЗАО "Волгатранснефть", которое эксплуатирует "Волгонефть-239" - на 35,48 миллиарда рублей.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Мэрия Анапы оценила ликвидацию разлива мазута в 545 миллионов В 2,6 раза увеличила мэрия Анапы требования по возмещению затрат на ликвидацию разлива мазута к владельцам потерпевших крушение танкеров, общая сумма достигла 545 миллионов рублей.

Мосгорсуд не удовлетворил жалобу предпринимателя Никиты Шаввы, который просил освободить из-под ареста принадлежащие ему квартиры и другое имущество. Активы Шаввы были арестованы судом по ходатайству следствия в рамках расследования дела о крушении танкера «Волгонефть-239», сообщает сегодня "Коммерсант".

Дело расследуется по статье о нарушении правил эксплуатации водного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ), для обеспечения компенсации ущерба следствие инициировало арест активов ЗАО «Волгатранснефть» и акционеров общества - АО «СК Девелопмент» и ООО «Венчур Трейд Лимитед», соучредителем которого является Никита Шавва.

Предприниматель обратился в суд с жалобой на действия следствия, указав, что как участник ООО не отвечает лично по его обязательствам, пока компания не ликвидирована или не признана банкротом. Шавва счел арест активов незаконным, так как он не является подозреваемым, обвиняемым или подсудимым по делу и не несет материальную ответственность за действия капитана «Волгонефть-239».

Кроме того, Шавва указал, что арестованные квартиры были куплены им раньше, чем принадлежащая ему компания приобрела акции ЗАО «Волгатранснефть», и это имущество не связано с бизнесом по перевозке нефти и с инцидентом в Керченском проливе.

Однако суд указал, что арест имущества имеет целью обеспечение исполнения приговора в части удовлетворения гражданского иска, взыскания штрафа и других имущественных взысканий. «В настоящее время расследуется преступление, сопряженное с причинением имущественного ущерба НК "Роснефть", а также экологического ущерба, в связи с чем наложение ареста на перечисленные объекты не может быть признано несоразмерным», - цитирует издание решение суда.

По состоянию на 09.49 мск, карточка дела на сайте московских судов общей юрисдикции недоступна.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Напомним, в результате экокатастрофы Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Там установлены таблички с информацией о запрете купания, объявления об этом выводятся также на видеоэкраны в разных районах Анапы. Представители администрации и казаки патрулируют прибрежные зоны и просят отдыхающих не посещать эти места.

С 7 июня на пляжах Анапы организованы дежурства студентов медколледжа, которые рассказывают отдыхающим о запрете на купание и последствиях отравления мазутом.

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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