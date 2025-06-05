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23:28, 5 июня 2025

Активист в Зугдиди оштрафован за портрет Мзии Амаглобели

Граффити-портрет Мзии Амаглобели, ставший поводом для штрафа активисту Росто Зарандии. Фото: "Батумелеби".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Зугдиди уже третий раз наложил штраф на активиста Росто Зарандию за нанесение на стену в общественном месте портрета арестованной в Аджарии журналистки Мзии Амаглобели. Активист не считает себя виновным и пообещал продолжить публично выражать поддержку Амаглобели.

Как писал "Кавказский узел", суд в Батуми рассматривает уголовное дело журналистки Мзии Амаглобели о нападении на начальника городской полиции. Журналистке грозит до семи лет лишения свободы. Амаглобели отказалась признать вину. 

В ночь на 12 января в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе Мзия Амаглобели. Причиной ее задержания стал наклеенный ею на стену плакат с призывом начать всеобщую забастовку. Когда Амаглобели была освобождена, она оказалась в давке, где произошел инцидент с участием начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. Как следует из видео без звука, опубликованного проправительственным телеканалом "Имеди", Амаглобели, окруженная и удерживаемая полицейскими и людьми в темной одежде, что-то сказала Дгебуадзе, тот ответил и отвернулся. Амаглобели резко одернула его и дала пощечину. После этого журналистка была вновь задержана. Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Зугдидский активист Росто Зарандия сегодня уже в третий раз был оштрафован судом за то, что нарисовал в общественном месте на стене граффити-портрет Мзии Амаглобели.

"Всего я рисовал портрет Мзии пять раз, на три из них составили протокол. Я не просто рисую Мзию на прокуратуре, я рисую ее и на других стенах, куда только могу дотянуться. Мзия — образцовая жертва режима, система пытается преступно подавить голос одного журналиста. Вот почему я рисую. Я могу это делать, и пока я могу, я всегда буду говорить то, что я должен сказать", - заявил Зарандия, чьи слова приводит "Батумелеби".

Судья Ираклий Абшилава оштрафовал Росто Зарандию на 3000 лари. Активист сообщил на своей странице в Facebook*, что суд продлился не дольше пяти минут. «Свободу солнцу, свободу всем заключенным!» - написал Зардания.

Ранее суд оштрафовал журналистку Мзию Амаглобели по административному делу об оскорблении полицейского. 7 мая в Батумский горсуд поступило новое административное дело Амаглобели. Поводом для составления протокола стал плакат, наклеенный ею на стену здания во время январской акции протеста. На заседании 29 мая по этому делу защита обжаловала административный арест по делу об оскорблении полицейского и представила суду экспертизу видеозаписи, указывающую на признаки фальсификации полицией доказательств. 

"Кавказский узел" писал также, что Мзия Амаглобели подала в суд иск с требованием опровержения высказываний представителей власти о ней.

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Автор: "Кавказский узел"

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