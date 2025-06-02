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21:55, 2 июня 2025

Сторонники евроинтеграции перекрыли проспект Руставели на 187-й день протестов

Протестующие на проспекте Руставели. Кадр телекомпании Pirveli

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Участники ежедневной акции протеста у здания парламента Грузии возмущены суровым приговором двоим активистам, обвиненным в повреждении видеокамер на проспекте Руставели. 

Как писал "Кавказский узел", 31 мая родные арестованных из-за участия в протестах развернули плакаты и скандировали лозунги в метро Тбилиси. С требованием освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции активисты уже более полугода выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение. Вечером 30 мая к ним присоединились участники марша, организованного студентами госуниверситета имени Илии. 

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз.

Участники проевропейских акций протеста с флагами Грузии и Евросоюза перекрыли движение по главному проспекту Тбилиси в 187-й день подряд. Протестующие напоминают о своих неизменных требованиях - они добиваются назначения новых парламентских выборов и освобождения политических заключенных, передает Pirveli. 

К протестной акции у парламента сегодня вновь присоединились участники шествия от университета Илии. Учащиеся этого вуза сегодня провели однодневную забастовку, - вместо лекций они вышли на уличную акцию в поддержку студенток, арестованных по доносу депутата от “Грузинской мечты”. К протестующим студентам присоединились и преподаватели университета. 

Демонстранты выразили возмущение приговором, который сегодня вынес суд двоим участникам протестов: 26-летний Гурам Хуташвили и 23-летний Даниэль Мумладзе получили по три года лишения свободы по обвинению в повреждении камер видеонаблюдения на проспекте Руставели. 

За полгода протестов административному преследованию в Грузии подверглось более тысячи человек, по уголовным статьям в связи с протестами были обвинены как минимум 64 человека. "Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". 

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Автор: "Кавказский узел"

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