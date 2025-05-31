Акция в метро предварила перекрытие проспекта Руставели в Тбилиси

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Родные арестованных из-за участия в протестах сегодня развернули плакаты и скандировали лозунги в метро Тбилиси. Они намерены провести ночь перед парламентом Грузии, который перекрыт участниками проевропейской акции 185-й день подряд.

Как писал "Кавказский узел", с 28 ноября 2024 года продолжаются ежедневные акции протеста в Тбилиси, их участники требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны демонстрантов и задерживали активистов, административному преследованию подверглось более тысячи человек, по уголовным статьям в связи с протестами были обвинены как минимум 64 человека. Несмотря на это, в Тбилиси демонстранты ежедневно перекрывают движение у здания парламента.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз.

На проспекте Руставели возобновилась акция протеста. Собравшиеся у здания парламента Грузии граждане перекрыли дорогу, сообщило сегодня агентство "Интерпрессньюс".

Демонстранты скандируют: «Свободу узникам режима». Участники акции вынесли на место происшествия баннеры с различной тематикой, а также флаги Грузии и Евросоюза. В акции участвуют члены семей арестованных во время протестов. Они сели на проспекте Руставели и разместили фотографии заключенных. По их словам, они планируют провести ночь таким образом в знак протеста.

Требования протестующих остаются неизменными - назначить новые выборы и освободить задержанных во время протестов, говорится в публикации.

Сегодня - 185-й день протестов, сообщила Publika. Перед перекрытием проспекта родные арестованных за участие в протестных акциях проехали в метро с плакатами, изображающими их родственников, и потребовали освобождения близких.

«Пока мы можем, мы будем ходить по метро с криками, с плакатами наших детей, а затем, как и вчера вечером, мы снова будем на Руставели. Мы переживем и эту ночь. Я не вижу другого выхода. <…> Слезы расстроенных матерей сотрут все», — заявила изданию Нани Цулая, мать арестованного Гиорги Миндадзе.

Как следует из видео, опубликованного в Telegram-канале Tbilisi Life, участники акции развернули плакаты в вагоне метро и скандировали лозунги.

Прошлую ночь, с 29 на 30 мая, родные арестованных также провели на проспекте Руставели, говорится в другом сообщении Telegram-канала.

"Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".