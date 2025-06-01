Протестующие 186-й день подряд перекрыли движение у парламента Грузии

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Участники акции протеста с грузинскими флагами в руках заблокировали движение на проспекте Руставели в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", 31 мая родные арестованных из-за участия в протестах развернули плакаты и скандировали лозунги в метро Тбилиси. Они заявили о планах провести вторую ночь перед парламентом Грузии, который перекрыт участниками проевропейской акции 185-й день подряд.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз.

У здания парламента Грузии возобновились протесты, проспект Руставели перекрыт. Участники акции держат в руках баннеры, а также флагами Грузии и Европейского Союза, сообщило сегодня "Интерпрессньюс".

Как следует из видео, опубликованного в Telegram-канале Tbilisi Life, участники протестов с флагами Грузии вышли на проезжую часть у здания парламента Грузии, движение перекрыла небольшая группа протестующих. Прохожие на тротуарах наблюдали за происходящим.

Минувшей ночью силовики требовали от родителей арестованных за участие в протестах прекратить сидячую акцию и разблокировать проезд по проспекту Руставели, однако те ответили отказом. Силовики не стали мешать им, сообщила сегодня Publika.

С 28 ноября 2024 года продолжаются ежедневные акции протеста в Тбилиси, их участники требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны демонстрантов и задерживали активистов, административному преследованию подверглось более тысячи человек, по уголовным статьям в связи с протестами были обвинены как минимум 64 человека. Несмотря на это, в Тбилиси демонстранты ежедневно перекрывают движение у здания парламента.

"Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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