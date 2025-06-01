Военнослужащий из Элисты убит в боевых действиях

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Вячеслав Настаев убит в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 129 бойцов из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 13 мая были официально признаны убитыми в военной операции не менее 128 бойцов из Калмыкии.

Власти признали убитыми на Украине 6650 военных с юга России Не менее 3318 бойцов из регионов СКФО и 3332 из регионов ЮФО официально признаны убитыми в специальной военной операции на Украине.

В военной операции убит элистинец Вячеслав Настаев, 1986 года рождения, сообщило 26 мая РИА "Калмыкия".

"Работал в правоохранительных органах Москвы и Салехарда. С 2016 года работал ведущим специалистом Управлении федерального казначейства по РК [Республике Калмыкия]. В июле 2023 года подписал контракт на воинскую службу с Минобороны РФ. Служил в 177 отдельном гвардейском полку морской пехоты водителем эвакуационной группы", - приводится в публикации биография убитого.

Настаев был убит 3 октября 2024 года "в ходе выполнения боевой задачи в г. Горловка". "У Вячеслава остались супруга и 3 дочери", - сообщило государственное информагентство.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 129 бойцов из Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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