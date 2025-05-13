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03:47, 13 мая 2025

Военный из Калмыкии умер после ранения на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Младший сержант Ханат Карабаев из Ики-Бурульского района умер после ранения, полученного в боевых действиях. С начала российской операции на Украине убитыми официально признаны не менее 128 военных из Калмыкии. 

Как писал "Кавказский узел", к 10 мая силовики и представители власти публично признали убитыми на Украине не менее 3206 бойцов из СКФО и 3246 из ЮФО, в том числе 127 - из Калмыкии. 

Имя военного, умершего после полученного на Украине ранения, стало известно из отчета военкомата Ики-Бурульского района о передаче его сестре награды - медали Жукова. 

Ханат Карабаев служил по контракту с сентября 2023 года, на момент начала службы ему было уже 64 года. Карабаев имел звание младшего сержанта и был стрелком. 

“14 октября 2023 года попал под минометный обстрел, получил осколочное ранение головы. 14 сентября 2024 года скоропостижно умер”, - говорится в сообщении РИА “Калмыкия”.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 128 бойцов из Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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