Военный из Калмыкии умер после ранения на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Младший сержант Ханат Карабаев из Ики-Бурульского района умер после ранения, полученного в боевых действиях. С начала российской операции на Украине убитыми официально признаны не менее 128 военных из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 10 мая силовики и представители власти публично признали убитыми на Украине не менее 3206 бойцов из СКФО и 3246 из ЮФО, в том числе 127 - из Калмыкии.

Имя военного, умершего после полученного на Украине ранения, стало известно из отчета военкомата Ики-Бурульского района о передаче его сестре награды - медали Жукова.

Ханат Карабаев служил по контракту с сентября 2023 года, на момент начала службы ему было уже 64 года. Карабаев имел звание младшего сержанта и был стрелком.

“14 октября 2023 года попал под минометный обстрел, получил осколочное ранение головы. 14 сентября 2024 года скоропостижно умер”, - говорится в сообщении РИА “Калмыкия”.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 128 бойцов из Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram 1 либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.