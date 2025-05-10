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07:59, 10 мая 2025

Контрактник из Калмыкии убит в боевых действиях

Дмитрий Наранов. Фото со страницы администрации Черноземельского района https://vk.com/chernozemelsky08?w=wall-157588731_14722

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дмитрий Наранов убит в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 127 бойцов из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 7 мая были официально признаны убитыми в военной операции не менее 126 бойцов из Калмыкии.

В поселке Артезиан прошло прощание с Дмитрием Нарановым, 1990 года рождения, убитым в военной операции, сообщила 4 мая на своей странице во "Вконтакте" администрация Черноземельского района Калмыкии.

"В 2014 году он поступил на службу в органы внутренних дел в МО МВД России «Лаганский» в поселке Артезиан. В 2016 году его перевели по службе в город Волгодонск, где он служил участковым и добился повышения по службе. В 2020 году Наранов был назначен главой Артезианского сельского муниципального поселения и вернулся в свой родной поселок. 2 июня 2023 года он подписал контракт и отправился в зону специальной военной операции", - говорится в публикации.

Наранов служил в должности командира отделения инженерной техники и был убит 29 сентября 2024 года при обстреле, сообщили районные власти.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 127 бойцов из Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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