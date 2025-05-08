Мобилизованный из Элисты убит на СВО

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Андрей Чемшинов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 126 бойцов из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 3 мая власти и силовики назвали имена не менее чем 125 убитых в специальной военной операции на Украине бойцов из Калмыкии.

Андрей Чемшинов убит в военной операции 31 марта 2023 года. С 2003 года проходил службу в 31 гвардейской отдельной воздушно-десантной бригаде, а в 2006 году добровольно принял участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики. Был мобилизован осенью 2022 года, сообщила 7 мая мэрия Элисты, отчитываясь об открытии именной парты в школе №10, где учился Чемшинов.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 126 бойцов из Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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