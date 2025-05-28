Правозащитники сочли небезопасной экстрадицию чеченцев из Австрии в Россию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Экстрадиция в Россию из Австрии уроженцев Чечни, которые просили убежище с целью избежать принудительной мобилизации, представляет угрозу для их безопасности, считают аналитики.

Как писал "Кавказский узел", власти Австрии выслали в Россию двух уроженцев Чечни, которые попросили убежище и пожаловались на принудительную мобилизацию. По мнению австрийского правительства, просители слишком стары, чтобы подлежать призыву на военную службу, который касается мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Также власти Австрии считают, что пребывание уроженцев Чечни в стране "несомненно угрожает национальной безопасности", такое мнение сложилось по "результатам полицейского расследования по делу о терроризме" и религиозном экстремизме.

Эксперты прокомментировали «Кавказскому узлу» возможные последствия депортации из Австрии в Россию уроженцев Чечни.

Если просители старше 30 лет, то им действительно не угрожает призыв на срочную службу, такое мнение высказал представитель организации «Призыв к совести».

«Также и призыва по мобилизации, как это было осенью 2022 года, с тех пор мы не наблюдаем (но иногда при вербовке на контракт людей обманывают, говоря, что их «мобилизуют»). Но угроза жизни и здоровью всё-таки есть. Формально заключение контракта — добровольное. Но по факту при вербовке в армию сейчас прибегают к давлению, обману и также насилию — и о таких ситуациях в Чечне нам известно. А расторгнуть контракт или уволиться с военной службы крайне сложно", - сказал он.

В организации также отметили, что контракт можно заключить с любым человеком от 18 лет. "Как это будет по факту — мы не знаем. Но есть большая вероятность, что их выдадут властям и там заставят заключить контракт добровольно-принудительно", - подчеркнул спикер.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом в организации отметили, что выданным не грозит наказание за дезертирство: «За дезертирство могут наказать только в случае, если они были военнослужащими на момент побега. Если нет, то наказанию за это они не подлежат».

По мнению же правозащитника Оюба Титиева, жизни и здоровью любого депортированного из Европы в Россию грозит опасность.

Председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*, отметив, что депортируемых и экстрадируемых в Россию уроженцев Чечни практически всегда с границы забирает специально вызываемый из Чечни конвой, заявила, что в дальнейшем ситуация может развиваться по разным вариантам.

«Против них могут возбудить уголовное дело по обвинению, которого не было в момент, когда их экстрадировали из Австрии. Кроме того, на них могут оказывать давление с целью заключить контракт и отправить на боевые действия – туда отправляют и людей, которым далеко за 30», - рассказала она.

Французское издание Le Monde ранее отмечало, что после убийства во Франции учителя Самуэля Пати в Австрии была создана специальная полицейская группа, которая следила за поведением выходцев из Чечни. В 2020 году во Франции был обезглавлен учитель истории и географии Самуэль Пати, который перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца при задержании кричал: "Аллаху акбар!" и был застрелен полицейскими. Им оказался гражданин России чеченского происхождения, 18-летний Абдулак (Абдуллах) Анзоров, которому во Франции был предоставлен статус беженца. В декабре 2020 года Анзоров был с почестями похоронен в Урус-Мартановской районе Чечни. В ноябре 2023 года суд в Париже вынес приговор пособникам Анзорова.

Коснувшись вопроса о депортации чеченцев с формулировкой, что они представляют угрозу национальной безопасности Австрии, Титиев отметил, что чеченцев с такой формулировкой часто депортируют и во многих случаях без оснований.

«По мнению австрийского правительства они слишком стары, чтобы подлежать призыву... Но при этом они представляют угрозу государственной безопасности Австрии. По моему, это абсурд», - отметил правозащитник.



Ганнушкина назвала подобные обвинения «смешными». «Вероятно, это вызвано тем, что они мусульмане. Но если человек представляет угрозу

– то какую конкретно? Если он что-то совершил – где следственные действия? Есть лишь огульные утверждения», - заявила она.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

*внесены в реестр иноагентов.

**деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.