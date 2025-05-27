Еще 48 азербайджанских семей вернулись в село Кенгерли

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В село Кенгерли Агдамского района сегодня вернулись члены 48 азербайджанских семей, которые уехали оттуда во время карабахского конфликта.

Как писал "Кавказский узел", 23 мая в село Кенгерли также вернулись 232 бывших вынужденных переселенца из 49 семей. 29 апреля 39 семей вынужденных переселенцев вернулись в село Сарыджалы Агдамского района, еще 15 семей - в село Баллыджа Ходжалинского района.

Жители Лачина, Физули, Шуши, Ходжалы и других населенных пунктов вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Возвращение переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль зону бывшего карабахского конфликта. К августу 2024 года на территории Карабаха, перешедшие под контроль Баку, вернулись 2036 семей (7901 человек) вынужденных переселенцев.

Сегодня в село Кенгерли отправлены 207 человек из 48 семей, в том числе 27 семей из Баку, 15 - из Агдамского района, три семьи из Бардинского района, по одной семье из Абшеронского района, города Евлах и города Мингячевир.

«Спустя 32 года мы возвращаемся в нашу родную деревню. Я возвращаюсь с сыном, невесткой и внуками, - приводит агентство АПА слова бывшей вынужденной переселенки Гары Самедовой. - Моя самая большая мечта - это посетить могилы».

Таким образом, с учетом отправившихся сегодня жителей, в селе будет обеспечено постоянное проживание 694 человек из 157 семей.

Напомним, 10 ноября 2023 года власти Азербайджана заявили, что до 2026 года планируют переселить 140 тысяч человек на перешедшие под контроль Баку территории Карабаха.

Азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Опрошенные "Кавказский узлом" азербайджанские аналитики указали, что просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули они.

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