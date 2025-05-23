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07:48, 23 мая 2025

49 азербайджанских семей вернулись в село Кенгерли

Отправка переселенцев в Кенгерли. 23 мая 2025 года. Фото: АПА https://ru.apa.az/sotsium/v-agdamskoe-selo-kengerli-otpravilas-ocerednaya-gruppa-pereselencev-foto-611224

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В село Кенгерли Агдамского района сегодня вернулись члены 49 азербайджанских семей, которые уехали оттуда во время карабахского конфликта.

Как писал "Кавказский узел", 29 апреля 39 семей вынужденных переселенцев вернулись в село Сарыджалы Агдамского района, еще 15 семей - в село Баллыджа Ходжалинского района.

Жители Лачина, Физули, Шуши, Ходжалы и других населенных пунктов вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Возвращение переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль зону бывшего карабахского конфликта. К августу 2024 года на территории Карабаха, перешедшие под контроль Баку, вернулись 2036 семей (7901 человек) вынужденных переселенцев.

Сегодня в село Кенгерли Агдамского района отправлены 232 бывших вынужденных переселенца из 49 семей, сообщает Trend.

Ранее эти люди жили в различных регионах страны - преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях, пишет агентство.

Из Агдамского района в Кенгерли выехала 31 семья (151 человек), из Агджабединского района – 7 семей (33 человека), из Баку – 3 семьи (11 человек), из Барды - 2 семьи (11 человек), из Евлаха – 3 семьи (13 человек), из Мингячевира - одна семья (6 человек), из Шекинского района – одна семья (4 человека) и из Огузского района - также одна семья (3 человека), информирует сегодня АПА.

Таким образом, с учетом сегодняшней группы, в село Кенгерли переселено 109 семей (487 человек), говорится в публикации.

Возвращение вынужденных переселенцев в Лачин. Июль 2023 г. Фото: https://azertag.az/ru/xeber/Eshche_18_semei_vernulis_v_Lachin__FOTO-2699515 Власти Азербайджана назвали сроки возвращения вынужденных переселенцев в Ходжалинский район

Напомним, 10 ноября 2023 года власти Азербайджана заявили, что до 2026 года планируют переселить 140 тысяч человек на перешедшие под контроль Баку территории Карабаха.

Азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Опрошенные "Кавказский узлом" азербайджанские аналитики указали, что просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули они.

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Автор: "Кавказский узел"

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