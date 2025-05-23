49 азербайджанских семей вернулись в село Кенгерли

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В село Кенгерли Агдамского района сегодня вернулись члены 49 азербайджанских семей, которые уехали оттуда во время карабахского конфликта.

Как писал "Кавказский узел", 29 апреля 39 семей вынужденных переселенцев вернулись в село Сарыджалы Агдамского района, еще 15 семей - в село Баллыджа Ходжалинского района.

Жители Лачина, Физули, Шуши, Ходжалы и других населенных пунктов вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Возвращение переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль зону бывшего карабахского конфликта. К августу 2024 года на территории Карабаха, перешедшие под контроль Баку, вернулись 2036 семей (7901 человек) вынужденных переселенцев.

Сегодня в село Кенгерли Агдамского района отправлены 232 бывших вынужденных переселенца из 49 семей, сообщает Trend.

Ранее эти люди жили в различных регионах страны - преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях, пишет агентство.

Из Агдамского района в Кенгерли выехала 31 семья (151 человек), из Агджабединского района – 7 семей (33 человека), из Баку – 3 семьи (11 человек), из Барды - 2 семьи (11 человек), из Евлаха – 3 семьи (13 человек), из Мингячевира - одна семья (6 человек), из Шекинского района – одна семья (4 человека) и из Огузского района - также одна семья (3 человека), информирует сегодня АПА.

Таким образом, с учетом сегодняшней группы, в село Кенгерли переселено 109 семей (487 человек), говорится в публикации.

Напомним, 10 ноября 2023 года власти Азербайджана заявили, что до 2026 года планируют переселить 140 тысяч человек на перешедшие под контроль Баку территории Карабаха.

Азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Опрошенные "Кавказский узлом" азербайджанские аналитики указали, что просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули они.

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