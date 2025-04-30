54 семьи вернулись в два села в Азербайджане

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39 семей вынужденных переселенцев вернулись в село Сарыджалы Агдамского района, еще 15 семей возвратились в село Баллыджа Ходжалинского района.

Как писал "Кавказский узел", 21 апреля в села Сарыджалы и Баллыджа вернулись 55 азербайджанских семей, которые уехали оттуда во время карабахского конфликта.

Жители Лачина, Физули, Шуши, Ходжалы и других населенных пунктов вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Возвращение переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль зону бывшего карабахского конфликта.

Группа бывших вынужденных переселенцев возвратились в село Сарыджалы Агдамского района 29 апреля. Ключи от квартир были вручены 39 семьям (169 человек), пишет Oxu.az.

Еще одна группа бывших вынужденных переселенцев возвратилась в село Баллыджа Ходжалинского района, ключи от квартир получили 15 семей (68 человек).

В целом в Сарыджалы уже вернулись 149 семей (609 человек), а Баллыджа - 172 семьи (811 человек). Все они временно проживали в общежитиях, санаториях, пионерских лагерях и административных зданиях в Баку и районах Азербайджана, информирует АПА.

Напомним, 10 ноября 2023 года власти Азербайджана заявили, что до 2026 года планируют переселить 140 тысяч человек на перешедшие под контроль Баку территории Карабаха.

Азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Опрошенные "Кавказский узлом" азербайджанские аналитики указали, что просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули они.

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