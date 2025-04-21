55 азербайджанских семей вернулись в села Сарыджалы и Баллыджа

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В села Сарыджалы и Баллыджа вернулись 55 азербайджанских семей, которые уехали оттуда во время карабахского конфликта.

Как писал "Кавказский узел", к августу 2024 года на территории Карабаха, перешедшие под контроль Баку, вернулись 2036 семей (7901 человек) вынужденных переселенцев.

Жители Лачина, Физули, Шуши, Ходжалы и других населенных пунктов вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Возвращение переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль зону бывшего карабахского конфликта.

В села Сарыджалы Агдамского района и Баллыджа Ходжалинского района сегодня выехали семьи бывших вынужденных переселенцев. До этого они были временно расселенны в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях в различных районах Азербайджана, сообщает Trend.

В Сарыджалы переселяются 34 семьи (141 человек), а в Баллыджа - 21 семья (83 человека), информирует сегодня АПА.

Напомним, 10 ноября 2023 года власти Азербайджана заявили, что до 2026 года планируют переселить 140 тысяч человек на перешедшие под контроль Баку территории Карабаха.

Азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Опрошенные "Кавказский узлом" азербайджанские аналитики указали, что просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули они.

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