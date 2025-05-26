Суд в Баку отказался закрыть дело Мамедли и Абдуллы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Судья не удовлетворил ходатайства защиты о прекращении дела правозащитника Анара Мамедли и журналиста Анара Абдуллы, обвиняемых по нескольким уголовным статьям. Суд также отказался освободить Мамедли из-под стражи.

Как писал "Кавказский узел", 19 мая стало известно, что Анару Мамедли предъявлены новые обвинения 1 , а дело передано в суд. Защита настаивает на невиновности Мамедли.

Глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли был задержан в Баку 29 апреля 2024 года и арестован по обвинению в контрабанде в рамках дела сотрудников издания Abzas Media. Позднее дело Мамедли было выделено в отдельное производство. Его арест был продлен до 26 мая. 8 апреля журналист-фрилансер Анар Абдулла (Абдуллаев) был вызван в полицию Баку, где ему предъявили обвинения по делу Анара Мамедли 2 . Он передан под надзор полиции.

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло подготовительное заседание по делу Мамедли и Абдуллы, рассказал корреспонденту "Кавказского узла» адвокат Джавад Джавадов.

«Первым делом мы ходатайствовали выпустить Анара Мамедли из стеклянной клетки и позволить ему сесть рядом с адвокатами. Суд удовлетворил ходатайство. Другие наши ходатайства - прекратить уголовное преследование Мамедли или хотя бы перевести его под домашний арест - оставлены без удовлетворения», - сказал он.

Доказательств его вины не было представлено

Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло максимального значения за 23 года членства страны в Совете Европы. В феврале 2025 года правозащитники сообщили о 357 именах, внесенных в список. Наибольший прирост заключенных произошел за последний год.

Поскольку другой адвокат Мамедли Эльчин Садыгов попросил дополнительное время для ознакомления с материалами дела, суд перенес заседание на 2 июня, сообщил Джавадов.

Он подчеркнул, что Мамедли не признаёт себя виновным. «Основанием для ареста Мамедли стало обвинение его в контрабанде. Однако каких-либо доказательств его вины не было представлено для заключения под стражу. Анар Мамедли неоднократно пересекал границу и каждый раз проходил таможенный контроль, и никаких претензий к нему не было. Все остальные обвинения - производные от первого обвинения и также лишены правовых оснований», - сказал адвокат Джавадов.

Защита Анара Абдуллы также ходатайствовала о прекращении уголовного преследования журналиста. Однако ходатайство было отклонено, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гюнай Исмайлова.

Сотрудник суда подтвердил информацию о судебном заседании по делу Мамедли и Абдуллы. Представитель стороны обвинения оказался не доступным для комментариев.

Напомним, шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media 3 арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. Позднее им были предъявлены новые обвинения в экономических преступлениях по семи статьям УК Азербайджана. Кому были посвящены громкие антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Преследованиям подверглись и журналисты других СМИ, в том числе Meydan TV, Toplum TV и Kanal-13. Об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии - с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.