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10:54, 25 мая 2025

Грузинские оппозиционеры потребовали расследовать нападение на Гегелию

Григол Гегелия. Кадр видео телеканала "Пирвели" https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/politika/101858-grigol-gegelias-pirveli-komentari-tavdaskhmis-shemdeg

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оппозиционная коалиция "Лело – Сильная Грузия" потребовала от МВД расследовать избиение Григола Гегелии и наказать нападавшего.

Как писал "Кавказский узел", один из лидеров оппозиционной партии "Лело" Григол Гегелия подвергся нападению 24 мая около своего дома в Тбилиси. Мужчина, который, по словам Гегелии, перед этим ехал за ним на машине и вел съемку на телефон, несколько раз ударил его по голове, оскорбил и плюнул. Гегелия вызвал скорую, врачи оказали ему помощь на месте.

Коалиция "Лело – Сильная Грузия" призвала МВД Грузии расследовать нападение на Григола Гегелию и наказать нападавшего. Оппозиционеры отметили, что Гегелия – секретарь по иностранным делам „Лело – Сильная Грузия“.

Ответственность за нападение на политика будет возложена на „Грузинскую мечту“

"„Лело – Сильная Грузия“ требует от МВД страны начать немедленное расследование указанного происшествия и наказать нападавшего. Полная ответственность за нападение на политика будет возложена на „Грузинскую мечту“, как силу, подстрекающую к ненависти в отношении политических оппонентов", - цитирует заявление коалиции "Грузия Online".

Один из лидеров „Лело –Сильная Грузия“ Бадри Джапаридзе считает, что нападение было заранее спланированным. "Ответственность за этот спланированный акт насилия лежит, разумеется, на „Грузинской мечте“ и их единомышленниках!" – привело его слова "Интерпрессньюс".

МВД Грузии, по состоянию на 10.52 мск 25 мая, не сообщило на своем сайте о начале расследования инцидента.

Участница протестов подверглась нападению в Тбилиси. 6 мая 2025 г. Скриншот видео https://t.me/georgia_24/8010
19:48 06.05.2025
Участница протестов подверглась нападению в Тбилиси
Полиция начала расследование нападения на активистку Нуцу Махарадзе, которую на выходе из дома в Тбилиси облили краской и обрызгали газом из баллончика.

Напомним, недовольство политикой властей обострилось в Грузии после того, как 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз.

После этого заявления в стране начались акции протеста против решения властей. Их участники требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных . В первые месяцы протестов силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы. За время протестов административному преследованию подверглись более тысячи человек. По уголовным статьям в связи с протестами были обвинены как минимум 64 человека.

6 февраля парламент Грузии принял поправки в Административно-процессуальный кодекс, которые предусматривают ужесточение наказаний за правонарушения, совершенные во время акций протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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