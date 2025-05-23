Протестующие в Тбилиси перекрыли проспект Руставели под флагами ЕС

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Активисты перекрыли движение по проспекту Руставели на 177-й день непрерывных протестов в Тбилиси. Здание парламента, возле которого собрались протестующие, власти, несмотря на свой отказ от евроинтеграции, украсили флагами Евросоюза.

Как писал "Кавказский узел", участники протестов в Грузии уже почти полугода добиваются проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяли слезоточивый газ и водометы, задерживали активистов. Административному преследованию подверглись более тысячи человек, по уголовным статьям в связи с протестами были обвинены как минимум 64 человека. 22 мая две активистки были задержаны по обвинению в неподчинении полиции у здания суда, который отправил под арест оппозиционного политика Зураба Джапаридзе.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз.

Сторонники евроинтеграции Грузии сегодня вечером вновь перекрыли движение по проспекту Руставели у здания парламента. Как видно на кадрах с места акции, оппозиционеры с государственным флагом вышли на проезжую часть перед автомобилями, которые двигались по проспекту.

Активисты принесли с собой на проспект флаги Грузии и Евросоюза, требования протестующих неизменны - новые выборы и освобождение участников проевропейских протестов, сообщил телеканал Pirveli.

"Обратите внимание, как украсили парламент Грузии к Дню Независимости: не забыли и флаги ЕС", - отметил Telegram-канал Tbilisi life, опубликовавший видео. На фасаде здания флаги Евросоюза вывешены наряду с грузинскими национальными флагами. Ранее канал отметил, что сторонники евроинтеграции продолжают ежедневные акции в разных городах Грузии, но движение перекрывают теперь только в столице.

Участники протестов ежедневно перекрывают движение по проспекту Руставели около парламента Грузии. По подсчетам "Кавказского узла", основанным на информации в грузинских СМИ, протестные акции против итогов парламентских выборов проходят каждый день с 28 ноября 2024 года, проспект Руставели с этого дня также ежедневно перекрывался протестующими.

Обвинение в блокировки дороги служит основанием для назначения крупных штрафов как протестующим, так и журналистам, которые освещают акции протеста. Сегодня суд в Тбилиси оштрафовал журналистку Мариам Кавшбая, которую МВД обвинило в перекрытии дороги 3 февраля.

"На видеокадрах, представленных самим МВД, видно, как работает журналист во время акции протеста. Несмотря на это, суд оштрафовал Мариам, которая также является студенткой, на 5000 лари (1785 долларов США)", - говорится в публикации Mtavari arkhi.

Административные наказания для протестующих правящая партия "Грузинская мечта" ужесточила уже после начала массовых протестов, в конце декабря 2024 года. Размеры штрафов значительны для протестующих и могут заметно снизить численность активных демонстрантов, указали ранее аналитики.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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