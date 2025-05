Белуччи замечена на съемках фильма Балагова о черкесах

Итальянская актриса Моника Белуччи снялась в фильме "Варенье из бабочек" режиссера из Кабардино-Балкарии Кантемира Балагова о жизни черкесской общины в США.

Как писал "Кавказский узел", 6 марта 2022 года режиссер Кантемир Балагов сообщил об отъезде из России в связи с ситуацией на Украине. Позднее он уточнил, что отъезду из страны предшествовало давление на его родителей. Переехав в США, Балагов решил перенести действие своего нового фильма "Моника" из Нальчика в Нью-Йорк. Для этого режиссер начал переписывать сценарий, в новой версии которого события фильма будут разворачиваться вокруг черкесской диаспоры в штате Нью-Джерси. В марте 2023 года Кантемир Балагов сообщил, что уходит из кино. Однако уже в мае стало известно о его возвращении в кино.

В фильме российского режиссера Кантемира Балагова, который покинул Россию, снялась итальянская актриса и модель Моника Беллуччи, сообщила сегодня Lenta.ru.

Как пишет французское издание La Voix du Nord, часть эпизодов фильма российского режиссера "Варенье из бабочек" снималась в Дюнкерке, именно там журналисты издания и увидели итальянскую актрису в составе съемочной группы.

Картина "Варенье из бабочек" (прежнее название "Моника") - первый англоязычный фильм Балагова. Он расскажет о подростке из черкесской общины Нью-Джерси, мечтающем стать борцом. В центре сюжета - его взросление и попытка справиться с последствиями рискованных поступков отца. Помимо Беллуччи, в фильме сыграли Барри Кеоган, Райли Кио и Гарри Меллинг. Сценарий Балагов написал в соавторстве с писательницей Мариной Степновой. Премьера ожидается в 2026 году, возможно, на Каннском фестивале, сообщила сегодня "Киноафиша".

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос".

Кантемир Балагов - бывший ученик Сокурова

Кантемир Балагов - выпускник творческой мастерской режиссера Александра Сокурова. Последний выражал надежду на возвращение Балагова к работе в кино, подчеркивая его профессионализм и талант. Ранее Сокуров рассказал "Кавказскому узлу", что молодым режиссерам в Кабардино-Балкарии не хватает поддержки от государства, говорится в справке на "Кавказском узле" "Александр Сокуров: как рождалось черкесское кино".

16 января 2021 года стало известно, что Кантемир Балагов приглашен снимать в Голливуде пилотную серию сериала The Last of Us по мотивам одноименной компьютерной игры. Режиссер назвал работу над этим сериалом своей мечтой. В августе 2021 года он завершил съемку пилотной серии сериала. Однако в октябре 2022 года появилась информация, что Балагов уже год как покинул проект, и его сцен в сериале не будет. После выхода пилотного эпизода сериала Балагов сообщил, что значительная часть первой серии состоит из контента, который был снят им.

Балагов - лауреат конкурса "Герой Кавказа 2016", языком искусства рассказывающий о том, что замалчивается в обществе. Он получил международное признание после фильма "Дылда", в котором рассказана история о двух фронтовых подругах, которые пытаются заново начать мирную жизнь в пережившем блокаду Ленинграде в 1945 году, говорится в биографической справке о режиссере, опубликованной на "Кавказском узле".

