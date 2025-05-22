×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
04:53, 22 мая 2025

Иранский командир отчитался об успехе совместных с Азербайджаном учений в Карабахе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Совместные азербайджано-иранские учения "Араз-2025" на территориях Карабаха, перешедших под контроль Баку, завершились, на фоне этого министр обороны Ирана посетил Ереван. 

Как писал "Кавказский узел", 18 мая азербайджанские и иранские военнослужащие начали совместные учения "Араз-2025" на территориях Карабаха, перешедших под контроль Баку. 

Освобожденными от оккупации Азербайджан называет территории Карабаха, перешедшие под контроль Баку после боевых действий 19-20 сентября 2023 года, в результате которых Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование. К 7 октября 2023 года в Армению выехало практически все армянское население Нагорного Карабаха. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Четырехдневные совместные учения Ирана и Азербайджана “Араз 2025” завершились 21 мая, заместитель командующего Сухопутными войсками КСИР и командующий совместными учениями Вали Мадани охарактеризовал их как “успешные”. 

«Эти учения были проведены на основе соглашения, достигнутого в прошлом году между президентами двух стран, а также в рамках указаний по укреплению оборонного сотрудничества и обеспечению безопасности на границах», - приводит слова Мадани Telegram-канал “Свободный Иран” со ссылкой на IRIB News.

Первые совместные учения Ирана и Азербайджана под названием “Араз” прошли в ноябре 2024 года в районе Асландуз провинции Ардебиль, отмечается в публикации. 

Министерство обороны Азербайджана анонсировало завершение учений днем ранее, 20 мая, сообщив, что “участники успешно выполняют задачи”, при этом “военнослужащие обеих стран демонстрируют высокий профессионализм”. Отдельного сообщения о завершении маневров ведомство в течение дня 21 мая не опубликовало. 

Азербайджанские медиа, анализируя учения "Араз-2025", указывали на их политическое значение в контексте армяно-азербайджанского конфликта. Дружеские отношения с Ираном чрезвычайно важны для Армении, при этом “Иран официально действует в военном союзе с Азербайджаном” на освобожденных территориях, отмечал директор Baku Network Эльчин Алыоглу в публикации на Day.Az 20 мая. 

Вместе с тем Тегеран продемонстрировали стремление соблюсти баланс в отношениях со сторонами конфликта - на фоне завершения учений в Карабахе министр обороны Ирана, бригадный генерал Азиз Насирзаде отправился в Ереван, где встретился 21 мая со своим армянским коллегой Суреном Папикяном и секретарем Совбеза Армении Арменом Григоряном. В беседе с Папикяном Насирзаде подчеркнул “особую стратегическую значимость отношений между Ираном и Арменией”, а также высказался в поддержку мирных переговоров Армении с Азербайджаном и заверил в приверженности стабильности региональных границ.  

"Общая граница между Ираном и Арменией — это исторический путь связи двух народов, и Тегеран не допустит никаких посягательств на эту границу", - цитирует слова Насирзаде ИРНА. 

"Кавказский узел" также писал, что 21 мая было сообщено о состоявшейся в Иране казни Ясина Гусейнзаде, осужденного за нападение на посольство Азербайджана, совершенное 27 января 2023 года. Эта атака стала одним из событий, осложнивших на некоторое время отношения Азербайджана и Ирана, однако к сентябрю 2023 года начался видимый процесс нормализации отношений - тогда состоялись визит делегации генштаба ВС Ирана в Баку и заседание совместной военной комиссии. 

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в  Telegram либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
20:20, 21 мая 2025
Два жителя Ставрополья осуждены по делу о рейде Басаева на Дагестан
19:25, 21 мая 2025
Власти Новороссийска отчитались о ходе выплат жертвам атаки дронов
15:48, 21 мая 2025
2
 Росгвардеец из Чечни убит в военной операции
13:50, 21 мая 2025
Гражданин Ирана казнен за нападение на посольство Азербайджана
04:24, 21 мая 2025
Праздник выпускников отменен в Ахтубинске из-за угрозы дронов
01:11, 21 мая 2025
Двое граждан Грузии задержаны южноосетинскими силовиками
Все события дня
Новости
04:07, 21 мая 2025
Суд в Баку отклонил очередной протест Варданяна
Обвиняемые в зале суда. Кадр видеосюжета "Азертадж".
01:59, 20 мая 2025
Саакян и Ишханян рассказали суду об участии в боевых действиях
Участники слушаний в Бакинском военном суде. Фото: АПА https://ru.apa.az/vnutrennyaya-politika/na-sude-zaslusany-pokazaniya-ob-okkupacii-armyanskoi-armiei-territorii-azerbaidzana-i-ubiistve-mirnyx-zitelei-610541
10:00, 17 мая 2025
Отчет правозащитников стал свидетельством в деле карабахских лидеров
Беженцы-азербайджанцы из Карабаха. 1993 г. Фото: Oleg Litvin. Azerbaijan: Land of Fire https://ru.wikipedia.org/
09:55, 16 мая 2025
Потерпевшие сообщили суду в Баку о расстрелах односельчан в Карабахе
Граница Армении и Азербайджана. Фото: https://vesti.az/politika/nacalsya-process-delimitacii-na-granice-mezdu-azerbaidzanom-i-armeniei-515273
12:32, 14 мая 2025
Азербайджан обвинил Армению в обстрелах на границе
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
17:42, 13 мая 2025
Нагорные повороты. Карабах
3
44 дня войны за полтора часа
Фото
08:27, 4 мая 2025
Ветер с Апшерона
4 причины отказаться от участия в московском параде
Фото
10:38, 29 апреля 2025
Ветер с Апшерона
9
Почему Пезешкиян в Баку читал стихи Шахрияра?
Все блоги
Справочник
Кавказская война. (1885-1895). Франц Рубо. http://ru.wikipedia.org/ Кавказская война

Фотография, сделанная в лагере русских войск в Кбаада (ныне Красная Поляна) 21 мая 1864 года. Здесь состоялся парад русских войск, символизирующей окончание Кавказской войны. В Кбааде росли священные для черкесов пихты. Фото https://commons.wikimedia.org Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929 Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Блогеры
Фото
09:40, 21 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Достаточно желания знать родную историю
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
18:34, 14 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Армяне снова смиацумились - на сцене "Евровидения"
Фото
13:54, 14 мая 2025
Ветер с Апшерона
"Евровидение" : музыкальная безвкусица и минимум сексуальной составляющей
Фото
17:42, 13 мая 2025
Нагорные повороты. Карабах
3
44 дня войны за полтора часа
Аналитика
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Митинг над телом убитого при атаке на пост ДПС подростка. Кадр видео из телеграм-канала Тумсо Абдурахманова (включен в реестр иностранных агентов) https://t.me/abusaddamshishani/6578
15:28, 2 мая 2025
В апреле 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Варвара Кошелева. Фото: https://svtv.org/news/2024-06-18/varvara-koshielieva/
21 мая 2025, 18:26
Активисты связали преследование Кошелевой с кампанией в защиту Сулеймановой

Обращение бойцов из Крымска. 20 мая 2025 г. Скриншот видео https://vk.com/video-200432135_456252879
21 мая 2025, 14:50
Бойцы из Крымска заявили об угрозах от предпринимателя за жалобу Бастрыкину

Водительское удостоверение. Фото: https://south-ossetia.info/vvedeny-v-dejstvie-voditelskie-udostovereniya-novogo-obrazca/
21 мая 2025, 11:52
116 граждан Южной Осетии запросили российские водительские права

Свечи у мемориала, 20 мая 2025 года. Фото корреспондента "Кавказского узла"
20 мая 2025, 23:16
Нальчане почтили память жертв Кавказской войны зажжением свечей

"Люди должны знать правду": в Нальчике почтили память жертв Кавказской войны
"Люди должны знать правду": в Нальчике почтили память жертв Кавказской войны
Массовая драка ингушей и местных в Камешково #shorts #Ингушетия #Кавказ #конфликт
Массовая драка ингушей и местных в Камешково #shorts #Ингушетия #Кавказ #конфликт
Мельконьянц приговорен к 5 годам колонии #shorts #cуд #приговор
Мельконьянц приговорен к 5 годам колонии #shorts #cуд #приговор
Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Атака на силовиков в Дагестане: как это было #shorts #новости #атака #полиция #дагестан
Атака на силовиков в Дагестане: как это было #shorts #новости #атака #полиция #дагестан
Автоматная перестрелка в Махачкале — записи очевидцев
Автоматная перестрелка в Махачкале — записи очевидцев
Показать больше