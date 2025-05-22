Иранский командир отчитался об успехе совместных с Азербайджаном учений в Карабахе

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Совместные азербайджано-иранские учения "Араз-2025" на территориях Карабаха, перешедших под контроль Баку, завершились, на фоне этого министр обороны Ирана посетил Ереван.

Как писал "Кавказский узел", 18 мая азербайджанские и иранские военнослужащие начали совместные учения "Араз-2025" на территориях Карабаха, перешедших под контроль Баку.

Освобожденными от оккупации Азербайджан называет территории Карабаха, перешедшие под контроль Баку после боевых действий 19-20 сентября 2023 года, в результате которых Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование. К 7 октября 2023 года в Армению выехало практически все армянское население Нагорного Карабаха. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Четырехдневные совместные учения Ирана и Азербайджана “Араз 2025” завершились 21 мая, заместитель командующего Сухопутными войсками КСИР и командующий совместными учениями Вали Мадани охарактеризовал их как “успешные”.

«Эти учения были проведены на основе соглашения, достигнутого в прошлом году между президентами двух стран, а также в рамках указаний по укреплению оборонного сотрудничества и обеспечению безопасности на границах», - приводит слова Мадани Telegram-канал “Свободный Иран” со ссылкой на IRIB News.

Первые совместные учения Ирана и Азербайджана под названием “Араз” прошли в ноябре 2024 года в районе Асландуз провинции Ардебиль, отмечается в публикации.

Министерство обороны Азербайджана анонсировало завершение учений днем ранее, 20 мая, сообщив, что “участники успешно выполняют задачи”, при этом “военнослужащие обеих стран демонстрируют высокий профессионализм”. Отдельного сообщения о завершении маневров ведомство в течение дня 21 мая не опубликовало.

Азербайджанские медиа, анализируя учения "Араз-2025", указывали на их политическое значение в контексте армяно-азербайджанского конфликта. Дружеские отношения с Ираном чрезвычайно важны для Армении, при этом “Иран официально действует в военном союзе с Азербайджаном” на освобожденных территориях, отмечал директор Baku Network Эльчин Алыоглу в публикации на Day.Az 20 мая.

Вместе с тем Тегеран продемонстрировали стремление соблюсти баланс в отношениях со сторонами конфликта - на фоне завершения учений в Карабахе министр обороны Ирана, бригадный генерал Азиз Насирзаде отправился в Ереван, где встретился 21 мая со своим армянским коллегой Суреном Папикяном и секретарем Совбеза Армении Арменом Григоряном. В беседе с Папикяном Насирзаде подчеркнул “особую стратегическую значимость отношений между Ираном и Арменией”, а также высказался в поддержку мирных переговоров Армении с Азербайджаном и заверил в приверженности стабильности региональных границ.

"Общая граница между Ираном и Арменией — это исторический путь связи двух народов, и Тегеран не допустит никаких посягательств на эту границу", - цитирует слова Насирзаде ИРНА.

"Кавказский узел" также писал, что 21 мая было сообщено о состоявшейся в Иране казни Ясина Гусейнзаде, осужденного за нападение на посольство Азербайджана, совершенное 27 января 2023 года. Эта атака стала одним из событий, осложнивших на некоторое время отношения Азербайджана и Ирана, однако к сентябрю 2023 года начался видимый процесс нормализации отношений - тогда состоялись визит делегации генштаба ВС Ирана в Баку и заседание совместной военной комиссии.

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