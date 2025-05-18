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11:38, 18 мая 2025

Совместные военные учения Азербайджана и Ирана начаты в Карабахе

Техника направляется в район учений. Кадр видео Минобороны Азербайджана https://mod.gov.az/ru/news/v-azerbajdzhane-provodyatsya-sovmestnye-ucheniya-araz-2025-video-54766.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджанские и иранские военнослужащие начали совместные учения "Араз-2025" на территориях Карабаха, перешедших под контроль Баку.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2024 года Азербайджан и Иран провели в иранской акватории Каспийского моря совместные тактические учения. Участие в них приняли более 100 азербайджанских военнослужащих.

Совместные с Ираном учения «Араз-2025» начались в Азербайджане, сообщает сегодня haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В Азербайджане прошла встреча между руководителями учений и другими высокопоставленными представителями обеих стран, отмечается в сообщении, размещенном сегодня на сайте Минобороны Азербайджана.

"На встрече был представлен брифинг о целях учений, их сценарии и месте проведения, процессе подготовки, правилах безопасности, а также о задачах, которые предстоит выполнить на различных этапах. Отметим, что совместные учения «Араз–2025» будут проходить на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана до 21 мая",- говорится в публикации.

Освобожденными от оккупации Азербайджан называет территории Карабаха, перешедшие под контроль Баку. Там 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия, после чего Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца – почти всё армянское население Нагорного Карабаха. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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Аналитики в Баку оценили значение азербайджано-турецких учений
Азербайджано-турецкие военные учения "Мустафа Кемаль Ататюрк 2023" не самые крупные по числу личного состава и количеству военной техники, однако значимые с точки зрения вовлеченности практически всех родов и видов войск, а также широкой географии, отметили опрошенные "Кавказским узлом" бакинские военные аналитики. По их мнению, политический сигнал учений после восстановления контроля над Карабахом адресован не только Армении, но также России и Ирану.

Напомним, ранее отношения Ирана и Азербайджана ухудшились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. Так, в октябре-ноябре 2022 года обе страны провели военные учения близ общей границы и обменялись взаимными обвинениями в террористической и диверсионной деятельности. В частности, 7 ноября 2022 года Иран заявил о причастности граждан Азербайджана к теракту в Ширазе, при котором погибли 15 человек.

Эти обвинения стали элементом информационной войны и свидетельством ухудшения отношений между двумя странами, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

27 января 2023 года было совершено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Погиб начальник службы безопасности, еще двое охранников получили ранения, нападавший был задержан. После этого Азербайджан приостановил деятельность посольства и эвакуировал сотрудников, но генконсульство в Тебризе продолжило работу. Однако в июле 2024 года посольство Азербайджана возобновило свою деятельность в Тегеране.

В сентябре 2023 года, за неделю до начала боевых действий Азербайджана в Карабахе, состоялись визит делегации генштаба ВС Ирана в Баку и заседание совместной военной комиссии. Тегеран демонстрирует курс на нормализацию отношений с Баку, констатировали тогда азербайджанские аналитики.

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Автор: "Кавказский узел"

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