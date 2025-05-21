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13:50, 21 мая 2025

Гражданин Ирана казнен за нападение на посольство Азербайджана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Иране приведен в исполнение смертный приговор Ясину Гусейнзаде, осужденному за нападение на посольство Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", к 28 апреля в Иране была завершена подготовка к казни Ясина Гусейнзаде. Суд над ним продолжался два года. Минюст Ирана сообщил о вынесении смертного приговора, в январе 2025 года его утвердил Верховный суд Ирана.

В октябре 2023 года СМИ сообщили, что Ясину Гусейнзаде вынесен смертный приговор по делу о нападении на посольство Азербайджана в Тегеране. Однако Генпрокуратура Азербайджана заявила, что окончательное решение по делу пока не принято.

Сегодня утром был приведен в исполнение смертный приговор суда Ясину Гусейнзаде по делу о нападении на посольство Азербайджана в Тегеране, сообщает АПА.

О том, что Ясин Гусейнзаде был казнен сегодня утром, сообщило также агентство Trend.

Напомним, 27 января 2023 года было совершено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Погиб начальник службы безопасности, еще двое охранников получили ранения. Нападавший был задержан. После инцидента Азербайджан приостановил деятельность посольства и эвакуировал сотрудников, но генконсульство в Тебризе продолжило работу. Однако в июле 2024 года посольство Азербайджана возобновило свою деятельность в Тегеране.

Атака на посольство стала одним из событий, осложнивших отношения Азербайджана и Ирана. Ранее отношения двух стран ухудшились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. Так, в октябре-ноябре 2022 года обе страны провели военные учения близ общей границы и обменялись взаимными обвинениями в террористической и диверсионной деятельности. В частности, 7 ноября 2022 года Иран заявил о причастности граждан Азербайджана к теракту в Ширазе, при котором погибли 15 человек.

Эти обвинения стали элементом информационной войны и свидетельством ухудшения отношений между двумя странами, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

В сентябре 2023 года состоялись визит делегации генштаба ВС Ирана в Баку и заседание совместной военной комиссии. Тегеран демонстрирует курс на нормализацию отношений с Баку, констатировали тогда азербайджанские аналитики.

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Автор: "Кавказский узел"

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Кавказская война. (1885-1895). Франц Рубо. http://ru.wikipedia.org/ Кавказская война

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