Жители селения Совхозное недовольны сроками переселения из аварийных домов

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Жители аварийных домов в селении Совхозное Зольского района Кабардино-Балкарии были поставлены известность, что сроки их переселения с 2025 года перенесены на 2029-2030 годы.

По словам главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова, до конца 2025 года власти республики планируют расселить из аварийного жилья 2617 человек или 953 квартиры. Коков также отчитался, что с 2019 по 2023 годы по программе расселения из аварийного жилья в Кабардино-Балкарии переселено 1243 человека.

Карина Шорова, родители которой проживают в одном из аварийных домов, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что сообщение об отложении переселения всех очень огорчило.

"Жили надеждой, что в этом году построят нам дом, но нас очень сильно разочаровали. Сказали, что все переносится на 2029 год. Дом моих родителей буквально трещит по швам. Задняя стена отходит, протекает крыша, везде трещины. В доме нет ни душа, ни санузла, ни отопления. Зимой топим дровами. Мы пытаемся сами что-то поправить, но тут уже ничем не поможешь", - отметила она.

Алена Кумышева проживает в таком же доме с двумя детьми. «Когда нам сказали, что в этом году нас не переселят, мы так расстроились, сразу собрались и поехали в район. И подняли там большой шум. Мы и дальше не намерены останавливаться", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Женщина рассказала, что таких аварийных домов в поселке восемь. В них проживает 11 семей, в том числе две многодетные: в одной четверо детей, в другой - пятеро, включая ребенка–инвалида. Также в числе жильцов есть одинокая бабушка Леля Гонгапшева, которая вынуждена временно проживать в пансионате.

Дома, по словам Кумышевой, были построены в 1954-1958 годах как временное жилье для рабочих совхоза, которых переселили сюда из других сел. После того, как совхоза не стало, люди остались жить в этих домах.

«Мы ждем переселения уже лет 15. И каждый раз по той или иной причине оно переносится. На этот раз нам объяснили, что причиной переноса является то, что выделяемых средств для реализации программы переселения недостаточно», - сказала она.

В 2015-2020 годах из части аварийных домов в Совхозном часть жителей были переселены в новые дома. Всего было переселено 19 семей. Однако впоследствии оказалось, что новые дома были построены с нарушением строительных норм и правил. В настоящее время по этому поводу идут следственные мероприятия.

Между тем на жалобу жителей ответил заместитель министра строительства и ЖКХ Астемир Унажоков. Ответ датирован 30 апреля 2025 года. «..В рамках федерального проекта «Жилье» ... будет продолжено расселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с Республиканской адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Кабардино-Балкарской Республики в 2022 – 2030 годах», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 06.06.2022 г., в которую включены аварийные многоквартирные дома по адресу: КБР, Зольский район, с.п. Совхозное", - сказано в документе.

В ответе отмечается, что сроки переселения "зависят от финансирования программных мероприятий". "В настоящее время лимиты предоставления финансовой поддержки за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на реализацию мероприятий по переселению граждан для Кабардино-Балкарской Республики не утверждены, - отмечают чиновники. - О сроках переселения сообщим дополнительно после утверждения соответствующих лимитов".

Как пояснил "Кавказскому узлу" юрист Олег Сергеев, если дом представляет опасность для проживания, жильцы могут обратиться в суд о предоставлении им благоустроенного жилья вне очереди. "Они могут обратиться в прокуратуру, и прокуратура может выйти с иском в суд в их интересах, но могут и сами напрямую в суд. Для этого нужно провести техническую экспертизу дома и установить, что проживание в нем опасно для жизни и здоровья. Отсутствие у администрации свободного жилого фонда не является основанием для отказа в иске". – отметил юрист.

Напомним, что в 2024 году власти обещали расселить общежитие на улице Кадырова в Нальчике, в котором рушатся потолки и стены, но начали расселение другого дома, которого не было в программе, пожаловались жители. В аварийном доме проживают 125 семей, это 375 человек, в том числе более 60 детей. Мэрия возразила, что у дома по улице Идарова, который был включен в программу, повреждена целостность стен.

Представители властей вопреки собственным обещаниям затягивают расселение людей из аварийного общежития в Нальчике, пожаловались в августе жильцы. При планировании расселения власти допустили нарушения, указала юрист.

В ноябре 2024 года апелляционная инстанция оставила в силе решение Нальчикского горсуда, который обязал власти ускорить расселение жильцов пяти аварийных домов.

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