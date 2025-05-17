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11:58, 17 мая 2025

Пять азербайджанских военных оспорили приговор по делу о пытках

Родственники осужденных по "Тертерскому делу" во время акции протеста. Февраль 2021 года. Фото: Turan https://www.turan.az

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В Верховный суд Азербайджана поступили кассационные жалобы на приговор пяти военнослужащим, осужденным за пытки задержанных по "Тертерскому делу".

Как писал "Кавказский узел", 31 октября 2024 года Бакинский военный суд вынес приговор пяти обвиняемым в пытках задержанных по "Тертерскому делу". Бывший помощник командующего корпусом Фуад Агаев был приговорен к 13 годам лишения свободы, Гурбан Джумшудов и Джавид Агададашов – к 10 годам Фуад Ахундов и Рамиль Ахмедов – к 9,5 года.

Группа военных и гражданских весной 2017 года была арестована в Баку по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении и подготовке диверсий. Во время следствия восемь человек были замучены до смерти, четверо из них впоследствии посмертно реабилитированы. В 2021 году члены Парламентской ассамблеи Совета Европы указали, что жертвами пыток стали свыше 200 военнослужащих, 11 из них скончались. 1 ноября 2021 года прокуратура Азербайджана признала пытки обвиняемых по "Тертерскому делу".

Осужденные по обвинению в пытках задержанных по «Тертерскому делу» Фуад Агаев, Гурбан Джумшудов, Джавид Агададашов, Фуад Ахундов и Рамиль Ахмедов подали кассационные жалобы на приговор, сообщает сегодня АПА.

Дело передано судье Верховного суда Азербайджана  Ильгару Джафарову. Дата первого заседания пока неизвестна, говорится в публикации.

Напомним, в декабре 2021 года было возобновлено следствие по "Тертерскому делу". В апреле 2022 года следователи признали потерпевшими 397 человек. К 2 ноября того же года были отменены приговоры 19 необоснованно осужденным. Адвокаты, правозащитники и родственники выразили надежду на оправдание обвиняемых.

После этого суды вынесли приговоры ряду обвиняемых в пытках задержанных по "Тертерскому делу". Так, 4 июня 2024 года суд признал Санана Машиева, Джабира Гахраманова, Эльчина Алиева и Руслана Микаилова виновными в пытках и приговорил к лишению свободы.

В декабре 2023 года суд вынес приговоры еще шестерым фигурантам "Тертерского дела", в том числе генерал-майору Бекиру Оруджеву. Бакинский апелляционный суд снизил сроки заключения этим осужденным.

28 ноября 2023 года суд приговорил четырех военнослужащих к лишению свободы, признав их виновными в пытках задержанных по "Тертерскому делу". Вусал Алескеров и Рашид Нифталиев были приговорены к 5,5 года колонии, Рустам Алескеров - к 9,5 года, Рамиль Гараев - к 5,5 года лишения свободы.

Ни один из командующих корпусов не был привлечен к ответственности

Высокопоставленные генералы, санкционировавшие пытки, так и не были привлечены к ответственности, а наказаны лишь исполнители, сообщили в октябре 2024 года "Кавказскому узлу" юрист Намизад Сафаров и правозащитник Эмин Гусейнов.

"Был арестован лишь один генерал, занимавший пост начальника штаба корпуса. Однако такие масштабные репрессии не могли проводиться без ведома центрального аппарата Минобороны. Ни один из командующих корпусов, где происходили эти преступления, не был привлечен к ответственности, хотя жертвы указывали на их личное присутствие на незаконных допросах. Никто из высшего генералитета также не привлекался к следствию", - сказал, в частности, Эмин Гусейнов.

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Автор: "Кавказский узел"

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