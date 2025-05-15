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16:38, 15 мая 2025

Выбросы мазута найдены на четырех пляжах Анапы

Уборка мазута на пляже в Анапе. 15 мая 2025 г. Фото: https://t.me/opershtab23/13490

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Новые выбросы мазута сегодня обнаружили в Анапе и Витязево, в том числе у отеля и детского лагеря.

"Кавказский узел" писал, что  окончание очистки пляжей Анапы от мазута было намечено на 13 мая. 23 апреля власти Кубани заявили, что курортный сезон состоится вопреки ограничениям на посещение 150 пляжей Анапы и Темрюкского района, которые Роспотребнадзор признал непригодными для купания. К 7 мая на этих пляжах установлены таблички о запрете купания, там курсируют патрули с громкоговорителями.

По итогам утреннего мониторинга новые выбросы мазута найдены на четырех пляжах -  на участке возле отеля «Пляжный поселок» в Анапе и на трех пляжах в  Витязево - "Афалина", Витязь" и на пляже около детского лагеря «Приморский», сообщил оперштаб Краснодарского края.

"Новые выбросы оперативно ликвидировали. После этого муниципальные команды возобновили деликатную очистку пляжей", отчитался оперштаб Краснодарского края.

Представители штаба Шлагбаум/Фениксы сообщили о продолжении работы в условиях после ликвидации штаба, сейчас они занимаются уборкой пляжей. "Пусть штаб и закрыт, остатки Фениксов продолжают работу на берегу! Сегодня наши ребята вместе с группой МЧС убрали две палатки, которые ранее использовали другие группы. Также собрали почти весь инвентарь и убрали территории от дров, которые предназначались для розжига буржуйки", - говорится в Telegram-канале проекта. 

О прекращении работы штаб проинформировал в своем Telegram-канале 7 мая.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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