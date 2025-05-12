Демарш Алиева подчеркнул новый стиль отношений Баку с Москвой

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Демонстративным отказом от поездки на парад Победы в Москву президент Азербайджана подчеркнул возросшую после победы в карабахском конфликте геополитическую роль своей страны и стремление строить отношения с Россией только на равных. Москва способна жестко ответить на демарш Алиева, но риски такого развития событий минимальны, указали российские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался присутствовать в Москве на мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, хотя был туда приглашен. Он объяснил это необходимостью участия в мероприятиях в Азербайджане, посвященных Гейдару Алиеву. Визит Алиева в Москву на фоне роста напряженности в российско-азербайджанских отношениях был бы критически воспринят азербайджанским обществом, указал блогер "Кавказского узла".

Отношения Москвы и Баку в 2025 году заметно ухудшились. Это произошло после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL". В феврале по требованию МИД Азербайджана была прекращена деятельность "Русского дома" в Баку, затем было ликвидировано представительство медиагруппы "Россия сегодня". 20 февраля подверглись масштабной кибератаке ведущие СМИ Азербайджана. Атака была организована российской кибершпионской группой, заявили в Баку. В мае депутат парламента Азербайджана от правящей партии Азер Бадамов, направлявшийся в составе азербайджанской делегации в Астраханскую область, был задержан в московском аэропорту и депортирован. Такое решение было принято после его резких высказываний в адрес депутата Госдумы России Николая Валуева. МИД Азербайджана потребовал объяснений от России, а сам объявил Валуева персоной нон грата.

Отказ Алиева от участия в мероприятиях ко Дню Победы был демонстративным шагом, считает старший научный сотрудник Института географии РАН, доктор географических наук Алексей Гуня. «Алиев балансирует в своей политике по отношению к России, считая, что ему все сойдет. В этом контексте, как мне кажется, он перегнул палку, не приехав ко Дню Победы», - сказал он «Кавказскому узлу».

Авиакатастрофа AZAL, закрытие "Русского дома", обвинения в кибератаках на азербайджанские СМИ, история с внезапным запретом на въезд в Россию соратнику Алиева депутату Бадамову говорят о том, что идет переоценка отношений, уверен эксперт.

«Явно идет оценка и переоценка отношений, попытка России втянуть Алиева в круг надежных союзников. Но время поменялось. Даже до катастрофы Азербайджан искал возможности выйти из всех "опек", чтобы повысить "цену" Азербайджану, пользуясь возросшей геополитической значимостью для России Южного Кавказа. Сейчас всякого рода причины ложатся на этот взаимный клубок упреков», - отметил Гуня.

Для России это охлаждение - своего рода предательство

Специалист прогнозирует, что реакция Москвы на демарш Алиева будет жесткой. «Для России это охлаждение - своего рода предательство. Проявилась та же непредсказуемость, что характерна и для союзника Азербайджана Турции. Они у России в подбрюшье. Россия во многом зависит в нынешний период от этого южного направления. Однако к Азербайджану особый счет, учитывая нашу общую историю, тесные связи и взаимовыгодные экономические отношения. Думаю, что у России достаточно рычагов, чтобы дать Азербайджану, по крайней мере, остудить свой гонор. Думаю, что реакция России будет более жесткой», - указал он.

Отказ Ильхама Алиева от участия в параде Победы в Москве можно рассматривать как демонстративный шаг с четким месседжем Кремлю, согласен специалист по Южному Кавказу, пожелавший остаться неназванным.

«Во-первых, это четкая демонстрация растущей самостоятельности внешней политики Азербайджана. Алиев показывает, что готов дистанцироваться от традиционных российских форматов взаимодействия, если это соответствует национальным интересам. Во-вторых, это намек на охлаждение российско-азербайджанских отношений на фоне последних геополитических событий. Формальное объяснение участием в мероприятиях, посвященных отцу, выглядит достаточно дипломатично, но фактически является завуалированным способом выразить недовольство», - сказал он «Кавказскому узлу».

Запрет на въезд депутату Бадамову стал, скорее, последней каплей, а не причиной

По его мнению, авиакатастрофа AZAL и закрытие "Русского дома" создали существенное напряжение в двусторонних отношениях. «Решение Алиева не поехать в Москву является результатом накопившихся противоречий между двумя странами. Это и авиакатастрофа, и закрытие «Русского дома», а запрет на въезд депутату Бадамову стал, скорее, последней каплей, а не основной причиной. Надо учитывать, что это часть более широкой трансформации позиций Азербайджана после карабахского конфликта и изменившейся международной конъюнктуры», - отметил он.

Что касается долгосрочных последствий охлаждения отношений Москвы и Баку для Южного Кавказа, то риски здесь довольно контролируемые, полагает эксперт.

«Из самых больших рисков – это риск дестабилизации существующего баланса сил в регионе. Других рисков я не вижу. Мы наблюдаем не резкий разрыв отношений, а тонкую дипломатическую игру, где Алиев демонстрирует способность маневрировать между различными геополитическими центрами силы, сохраняя стратегическую самостоятельность Азербайджана. Его ключевой посыл Москве в том, что Баку больше не готов быть исключительно в фарватере российской внешней политики и намерен проводить более сбалансированную многовекторную внешнюю политику», - подчеркнул он.

Отказ Алиева от участия в параде Победы в Москве был вполне ожидаемым, считает политолог, руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев.

«Это было вполне ожидаемо. Он не приехал, но зато по Красной площади прошлись азербайджанские военнослужащие, что можно считать большим успехом для Алиева. Премьер Армении Пашинян на трибуне, и перед ним идут бойцы Азербайджана. То есть Алиева не было, но Алиев присутствовал. Что касается месседжа Алиева, то он показывает, что к Азербайджану надо относится серьезно, как к региональной державе, как к суверенному независимому государству», - сказал он «Кавказскому узлу».

После решения карабахского конфликта Баку не так зависим от Москвы и хочет отношений на равных

По его мнению, отказ Алиева ехать в Москву также был связан с тем, что расследование авиакатастрофы AZAL не завершилось к 9 мая.

«Я думаю, Алиев ожидал, что расследование, которое затянулось, закончится еще до 9 мая. Собственно говоря, эта проблема в отношениях обозначается азербайджанской стороной. После решения карабахского конфликта Баку не так зависим от Москвы и хочет отношений на равных. Но случай с авиакатастрофой показал, что они немного ошиблись в своих пожеланиях, поскольку Москва не сделала так, как хотели в Баку. В этом смысле у Алиева не было оснований, поводов приехать в Москву. Расследование не завершено, виновные не наказаны. И в этой ситуации для Алиева намного важнее мнение азербайджанского общества, нежели что о нем подумают в Москве», - объяснил Калачев.

«Роль России на Южном Кавказе меняется. Баку рассматривался как основной союзник Москвы в этом регионе, но сейчас эта роль меняется, и Баку считают уже партнером. И хуже уже не будет. Хуже нынешнего этапа не будет. Страны будут сотрудничать в тех сферах, в которых уже налажены контакты, и в то же время будут конкурировать в тех сферах, где всегда была конкуренция – это сфера энергоносителей. Отношения Москвы и Баку на данном этапе кардинальным образом не повлияют на положение дел на Южном Кавказе», - подытожил он.

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