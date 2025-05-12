Оперштаб отчитался о сборе 640 тонн грунта с мазутом близ Анапы

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Водолазы собрали более 70 мешков грунта с нефтепродуктами со дна моря в Краснодарском крае. Сегодня на побережье не обнаружено новых выбросов мазута.

ак писал "Кавказский узел", окончание очистки пляжей Анапы от мазута намечено на 13 мая. Власти Кубани заявили, что курортный сезон состоится вопреки ограничениям на посещение 141 пляжа Анапы и девяти пляжей Темрюкского района, которые Роспотребнадзор признал непригодными для купания. К 7 мая на этих пляжах установлены таблички о запрете купания, там курсируют патрули с громкоговорителями.

Заявления властей о подготовке к курортному сезону перемежаются сообщениями о новых выбросах мазута, в том числе около мест отдыха детей. Так, 25 апреля выбросы были обнаружены около детского лагеря "Приморский" в селе Витязево и на пляже отеля, а 23 апреля - около того же детского лагеря и базы отдыха.

"Водолазы МЧС России совершили за день 39 спусков и подняли со дна Черного моря 71 мешок с мазутом. Работы проходили в районе пляжа "Юбилейный" в Анапе. В общей сложности в Анапе и Темрюкском районе из воды извлечено 643 350 кг песко-мазутной смеси", - говорится в сообщении оперштаба Краснодарского края.

Сегодня на побережье близ Анапы не обнаружено новых выбросов мазута, говорится в сообщении в телеграм-канале оперштаба.

Загрузка анапских отелей и число бронирований снизились в разы Туристы отменили 60% бронирований в крупном анапском отеле, им вернули уже более 2 миллионов рублей. Представители другого отеля подтвердили, что после разлива мазута бронирования упали в разы.

Закрывается центр спасения птиц

12 мая проходит официальное закрытие центра по спасению птиц "Полярные зори" который проработал как мойка и стационар с 9 января, сообщил эколог Евгений Витишко.

«Около 1500 птиц прошло через центр за это время с момента закрытия центров на Черноморской, 2 и Мира, 113 в селе Витязево. На сегодняшний момент птиц осталось 21 и ждут выпуска в живую природу», - отметил Витишко в своем телеграм-канале.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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