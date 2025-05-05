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14:00, 5 мая 2025

Запрет на въезд в Россию депутату Бадамову напомнил о его конфликте с Валуевым

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Решение российских властей о депортации депутата парламента Азербайджана Азера Бадамова принято после его резких высказываний в адрес депутата Госдумы Николая Валуева. 

Как писал "Кавказский узел", депутат парламента Азер Бадамов, направлявшийся в составе азербайджанской делегации в Астраханскую область, был задержан в московском аэропорту и депортирован. МИД Азербайджана потребовал от российской стороны объяснений.

Азер Бадамов - депутат от правящей партии "Ени Азербайджан" (Новый Азербайджан). Он является заместителем председателя комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, член комитета по аграрной политике, член межпарламентской ассамблеи СНГ и межпарламентской комиссии по сотрудничеству Милли Меджлиса и Федерального Собрания России, указано на сайте парламента Азербайджана.

Решение российских властей может быть связано с резкими высказываниями депутата Бадамова в адрес депутата Государственной Думы Николая Валуева, сразу предположило азербайджанское информационное агентство АПА.

В марте азербайджанские аналитики указали, что Россия стремится нормализовать отношения с Азербайджаном после катастрофы самолета AZAL. По их словам, решение установить памятник Гейдару Алиеву и визит Валентины Матвиенко в Баку стали инициативами России для потепления отношений.

Ранее Бадамов жестко отреагировал на комментарии Валуева в адрес азербайджанцев, который в своем телеграм-канале прокомментировал новость о закрытии «Русского дома» в Баку, используя в отношении азербайджанцев выражение «шобла-обла». Валуев также призвал проверить деятельность азербайджанских диаспор в России. «Спокойно, с пониманием политической и силовой поддержки внутри государства нашего российского, без ругани и криков всю эту шоблу-облу прогоняем через сито закона», — заявил тогда российский депутат.

В отчет Бадамов на своей странице в соцсети Facebook написал несколько достаточно резких высказываний в адрес российского депутата. "Если попытаться художественно изобразить среднестатистического представителя «шоблы», то лучше всего для этого подойдет портрет Николая Валуева. [...]" - в частности говорилось в посте. Бадамов также назвал Валуева "редким экспонатом тупиковой ветви эволюции, в своем развитии застрявший где-то между неандертальцем и хомо сапиенс".

25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет Embraer-190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный". После авиакатастрофы дипломатические отношения между Москвой и Баку приобрели негативный оттенок, говорится в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

В ответ на эти и другие подобные высказывания МИД Азербайджана объявил Валуева персоной нон грата. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде отметил: «Оскорбительные и полные угроз заявления Николая Валуева в адрес Азербайджана и азербайджанского народа абсолютно неприемлемы. В этой связи его имя внесено в список лиц, которым запрещен въезд в Азербайджанскую Республику».

Депутат Николай Валуев в свою очередь заявил, что не считает запрет на въезд в Азербайджан «некой провокацией», сообщало РИА "Новости". "Восток — дело тонкое. Любой руководитель, восточный, коим Азербайджан является, у нас он все-таки считается восточной республикой, должен соответствовать своим сложившимся историческим традициям. В первую очередь он представляет и защищает свой народ, там свои порядки и свой устав", - сказал тогда депутат Госдумы.

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Автор: "Кавказский узел"

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