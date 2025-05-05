Черкесскому блогеру угрожает экстрадиция в Россию

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Блогер Хасан Матуев задержан в Турции в ходе проверки документов, он помещен в миграционный центр. Ему угрожает экстрадиция в Россию.

Блогер и публицист Хасан Матуев задержан в Турции и может быть экстрадирован в Россию, сообщил Telegram-канал Circassian Media.

Задержание произошло в рамках проверки документов. Как и многим представителям кавказской эмиграции, Хасану не предоставлен легальный статус прибывания на территории Турецкой Республики. Отсутствие правового статуса делает его уязвимым с точки зрения миграционного законодательства и может привести к экстрадиции, говорится в публикации.

"Учитывая его активную публичную деятельность, в случае экстрадиции в Российскую Федерацию Хасан Матуев будет подвергнут политическим репрессиям. Ситуация требует пристального внимания и незамедлительного реагирования черкесской диаспоры в Турции и правозащитных организации", - отмечается в сообщении.

В 2008 году Матуев был осужден на три года по статье о незаконном обороте оружия, отбыл срок в колонии-поселении. В феврале 2013 года выехал в Турцию, сообщало в 2015 году РИА "Кабардино-Балкария". В публикации со ссылкой на представителей правоохранительных органов утверждается, что Матуев находится в федеральном розыске, так как был в Cирии, где примкнул к боевикам.

На сайте Нальчикского горсуда содержатся данные о том, что Матуев был осужден, но сам текст приговора не опубликован.

Уроженец Нальчика Хасан Матуев включен в федеральный список экстремистов и террористов. следует из данных на сайте Росфинмониторинга.

На Telegram-канал Матуева подписаны 2 045 человек, последняя публикация в нем датирована 1 мая, она посвящена анонсу его выступления в другом Telegram-канале. Публикации в канале Матуева касаются ислама в республиках Северного Кавказа, взаимодействию властей республик и властей России, сохранения культурной самобытности, критики действий властей России в связи с военной операцией. В одной из публикаций он возмущается "возвышением" имени Сталина в связи с присвоением названия Сталинград аэропорту Волгограда.

Подписание президентом России указа о переименовании волгоградского аэропорта в "Сталинград" укладывается в череду сознательных и несознательных попыток реабилитировать имя Сталина, но реального общественного запроса на это нет, указали опрошенные "Кавказским узлом" историки и правозащитники.

На You-Tube канал Матуева подписаны 2,46 тысяч человек, в основном он публиковал свои многочасовые трансляции, последняя из них, которая продолжалась 4 часа и 44 минуты, опубликована 16 апреля. "Международная военно-политическая аналитика. Сирия и Ближний Восток. Кабардино-Балкария и Северный Кавказ. Размышления о прошлом, настоящем и будущем", - говорится в описании канала.

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