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00:04, 5 мая 2025

Отсутствие данных о состоянии воды и пляжей Анапы обеспокоило экологов

Установка стенда с информацией о запрете купания. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" жителями Анапы.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заверения властей об успехах в очистке пляжей Анапы как и решение о закрытии пляжей не подкрепляются данными исследований, указали экологи. Отсутствие объективных данных провоцирует недоверие, а закрытие пляжей ставит под угрозу выживание малого турбизнеса, рассказали предприниматели.

Как писал "Кавказский узел", окончание очистки пляжей Анапы от мазута намечено на 13 мая. 23 апреля власти Кубани заявили, что курортный сезон состоится вопреки ограничениям на посещение 150 пляжей Анапы и Темрюкского района, которые Роспотребнадзор признал непригодными для купания.

Установка стендов о запрете купания проходит на фоне отсутствия данных исследований воды и песка

В Анапе началась установка баннеров с предупреждением о запрете купания. Однако никаких официальных заключений Роспотребнадзора о качестве воды обнародовано не было. Это вызывает тревогу у местных жителей и предпринимателей.

«Согласно статье 42 Конституции РФ, каждый имеет право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. А власти Анапы просто отказываются сообщить людям, опасна вода или нет. Мы видим баннеры о запрете купания, но никаких анализов или обоснований нет. Это прямое нарушение закона», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Ольга, владелица гостевого дома в Сукко.  

 Парадоксальная ситуация складывается на фоне заявлений местных властей о завершении очистки пляжей до 13 мая. Тем не менее, владельцы пляжей по указанию администрации уже вывешивают аншлаги «Купание запрещено», как следует из документа, подписанного исполняющим обязанности начальника управления курортов и туризма А. Белоконова (имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Представители малого бизнеса сочли действия властей угрозой

Предприниматели предполагают, что действия властей Анапы могут быть связаны с попыткой вытеснить мелкий бизнес с первой береговой линии.

 «Мы составляем прямую конкуренцию крупным отелям и детским пансионатам, у которых есть бассейны. У нас таких ресурсов нет — нас спасает только море. Если его закрывают — наш бизнес просто убивают на корню», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" владелица гостиницы на 10 номеров Екатерина.

Где конкретные данные Роспотребнадзора? Так создается ощущение, что нас, мелких владельцев, просто выживают

 Она утверждает, что как и сотни других предпринимателей малого  бизнеса  Анапы сознательно участвовала в расчистке пляжей от мазута в качестве волонтера, надеясь спасти сезон, но теперь баннеры, предупреждающие о запрете купания, ставят под сомнение весь предстоящий курортный период и перечеркивают волонтерскую работу.

 Другой предприниматель, Елена, считает, что сознательно формируется информационный хаос. "Сначала говорят, что очистка идет по плану, потом внезапно вешают плакаты, что купаться нельзя. И где анализы? Где конкретные данные Роспотребнадзора? Так создается ощущение, что нас, мелких владельцев, просто выживают", - сказала она.

Ольга связывает текущую ситуацию с принятием Генплана Анапы в 2021 году, против которого выступали многие жители. "Цены на недвижимость с тех пор упали. А теперь еще и экологическая катастрофа. Кто-то пытается искусственно обрушить рынок, чтобы потом скупить дома у берега за копейки", - уверена она.

 "После принятия Генплана и мазутной катастрофы цены на жилье у моря обвалились. Люди, которые зарабатывали туризмом, сейчас еле выживают", - подтвердил руководитель движения «Анапа Гражданская» Олег Янцен.

Эколог, директор природоохранных программ общественной организации «Зелёный патруль», Роман Пукалов полагает, что купаться на ряде пляжей можно. "По поводу загрязнения морской воды в районе Утриша, в Сукко, Супсеха и ближе к Высокому берегу (Анапа, Краснодарский край). У меня есть надежда, что летом здесь можно будет купаться. Что сюда занесло ветром в декабре-январе только лёгкие, плавучие фракции мазута (их уже в небольшом количестве выбросило на берег), а тяжелые фракции здесь не утонули. И летом здесь не всплывут", -  написал он 20 апреля в своем Telegram-канале.

Экологи сочли поспешными заявления о чистой воде на ряде пляжей

Экологи с осторожностью относятся к утверждениям о том, что в отдельных местах, в частности в Сукко и Утрише, вода чистая, и купаться можно.

"Даже если пляжи кажутся чистыми — это не значит, что всё безопасно. Проблема в самом источнике загрязнения - разломанных суднах, с которых мазут продолжает просачиваться. В тёплое время года он станет более текучим, и его снова будет выбрасывать на берег"- сказал корреспонденту "Кавказского узла" эколог Валерий Бриних.

"В Сукко и Утрише мазута сейчас нет. Но никто не может предсказать, не выбросит ли его позже волной. Проблема не решена — мазут под водой остается в разломленных судах и оттуда просачивается. Достать суда не могут, нет технических средств и прекратить утечки не могут. Слышала версию, что хотят накрыть обломки саркофагом. Но насколько это решит проблему, не знаю", - считает эколог Татьяна Трибрат.

Необходим постоянный мониторинг и честное информирование. Люди должны понимать риски и сами решать, ехать ли им на отдых

"Власти хотят как можно скорее вернуть туристов, не решив проблему", - уверен эколог, который говорил на условиях анонимности.

 "Мазут, что осел на дне, уже стал частью донных отложений. В перспективе он будет выходить на берег в виде комков. Такие сгустки я наблюдал несколько лет после аварии в Азове в 2007 году. Это может продолжаться годами. Говорить, что всё безопасно — опасная иллюзия. Необходим постоянный мониторинг и честное информирование. Люди должны понимать риски и сами решать, ехать ли им на отдых", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Власти же транслируют оптимистичные заявления.  Так, например, оперштаб Краснодарского края привел слова директора ООО «Курорты Анапы» Николая Заливина, который, отчитываясь об итогах очистки песка, заявил, что "песок стал намного чище". Но результаты лабораторных исследований песка приведены не были.

«Без достоверной информации, без анализа воды и воздуха, мы не можем принимать ответственные решения. Люди теряют работу, дома, уверенность в будущем. Это преступное равнодушие», - заключила Ольга. 

Ранее туроператоры заявили, что после экокатастрофы интерес туристов к отдыху в Анапе заметно снизился. При этом, по их словам, санатории потеряли небольшой процент заявок, так как состояние берега для гостей санаториев не главный критерий.

Напомним, массовые отказы от детских путевок на летний отдых в Анапе вызвали финансовые трудности у лагерей, санаториев и туроператоров. "Продажи очень сильно упали, и коллеги столкнулись с дефицитом оборотных средств. Из крупных организаций отдыха и оздоровления детей видим 12 таких организаций, коллеги вернули больше чем 500 миллионов рублей заказчикам", - заявил 9 апреля замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Мазут обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом". Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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