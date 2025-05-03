Лишь три километра пляжей Анапы прошли механизированную очистку

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Спецтехника очистила от мазута песок на трех километрах анапских пляжей, на остальных ведется преимущественно ручная работа.

Как писал "Кавказский узел", водолазы 1 мая собрали 157 мешков с нефтепродуктами собрали водолазы у детского лагеря "Юбилейный". Уборка мазута из воды и с пляжей продолжается на фоне установки табличек о запрете купания и приезда отдыхающих.

Новых выбросов мазута на пляжах Анапы по результатам утреннего мониторинга не зафиксировано, отчитался сегодня оперштаб Краснодарского края.

"Новых выбросов нефтепродуктов не выявили. <...> Команды муниципалитетов продолжают деликатную очистку пляжей Анапы", - говорится в сообщении.

В другом сообщения оперштаб отчитался о ходе механизированной очистки пляжей, приложив карту. Участки, где техника завершила очистку, выделены оранжевым/желтым. Там, где работы еще не провели или ведут в настоящий момент - красным.

"Спецтехника начала системную механизированную очистку побережья с 16 апреля. Работы идут в несколько этапов. На первом – просеивают верхние слои песка. На втором – грунт с глубины до 70 см переворачивают, чтобы очистить его и просеять. На заключительном этапе перевернутый песок выравнивают, просушивают и затем также очищают.. На данный момент уже очистили участок береговой линии протяженностью порядка 3 км – от морского вокзала Анапы до пляжа «Бора-Бора». По мере завершения отдельных участков данные передают в Роспотребнадзор для проведения лабораторных исследований", - сообщил оперштаб.

Сейчас проходит очистка при помощи специально изготовленной техники на участке от санатория «Кристалл» до моста около технополиса «Эра», указано в Telegram-канале оперштаба.

Волонтеры штабов "Феникс/Шлагбаум", которые работают на Бугазской косе, сообщили, что за время работы ручной очистки песка состояние пляжей значительно улучшилось. "Если сравнить пляж, когда мы начали убирать в декабре и то что мы видим сейчас , это «небо и земля» ! И это результат кропотливой работы на протяжении 4,5 месяцев , всех волонтеров кто приезжал на косу помогать, и всех людей и меценатов которые нас поддерживали и поддерживают до сих пор ! Результат уборки в ручную с помощью мольбертов и лопат. Кто-то скептически относился к просеиванию , но на данный момент можно спокойно дышать воздухом, смотреть не на ковер из мазута, а на знакомый и приятный глазу золотистый песок", - написали представители штаба в группе "Разлив мазута в Черном море".

О значительных улучшениях ситуации на Бугазской косе написал и автор Telegram-канала "Маковозовы".

"Я здесь был последний раз месяц назад, за это время проведена большая работа! Уже видны первые отдыхающие, запаха мазута нет, море чистое. Волонтёры тут продолжают свою работу и сейчас!", - написал он.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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