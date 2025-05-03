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Кавказский узел

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15:54, 3 мая 2025

Лишь три километра пляжей Анапы прошли механизированную очистку

Пляжи, прошедшие механизированную очистку, выделены желтым. Скриншот фото из Telegram-канала оперштаба Краснодарского края.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спецтехника очистила от мазута песок на трех километрах анапских пляжей, на остальных ведется преимущественно ручная работа.

Как писал "Кавказский узел", водолазы 1 мая  собрали 157 мешков с нефтепродуктами собрали водолазы у детского лагеря "Юбилейный". Уборка мазута из воды и с пляжей продолжается на фоне установки табличек о запрете купания и приезда отдыхающих.

Новых выбросов мазута на пляжах Анапы по результатам утреннего мониторинга не зафиксировано, отчитался сегодня оперштаб Краснодарского края.

"Новых выбросов нефтепродуктов не выявили.  <...> Команды муниципалитетов продолжают деликатную очистку пляжей Анапы", - говорится в сообщении. 

В другом сообщения оперштаб отчитался о ходе механизированной очистки пляжей, приложив карту. Участки, где техника завершила очистку, выделены оранжевым/желтым. Там, где работы еще не провели или ведут в настоящий момент - красным. 

"Спецтехника начала системную механизированную очистку побережья с 16 апреля. Работы идут в несколько этапов. На первом – просеивают верхние слои песка. На втором – грунт с глубины до 70 см переворачивают, чтобы очистить его и просеять. На заключительном этапе перевернутый песок выравнивают, просушивают и затем также очищают.. На данный момент уже очистили участок береговой линии протяженностью порядка 3 км – от морского вокзала Анапы до пляжа «Бора-Бора». По мере завершения отдельных участков данные передают в Роспотребнадзор для проведения лабораторных исследований", - сообщил оперштаб. 

Сейчас проходит очистка при помощи специально изготовленной техники на участке от санатория «Кристалл» до моста около технополиса «Эра», указано в Telegram-канале оперштаба.

Волонтеры штабов "Феникс/Шлагбаум", которые работают на Бугазской косе, сообщили, что за время работы ручной очистки песка состояние пляжей значительно улучшилось. "Если сравнить пляж, когда мы начали убирать в декабре и то что мы видим сейчас , это «небо и земля» ! И это результат кропотливой работы  на протяжении 4,5 месяцев , всех волонтеров кто приезжал на косу помогать, и всех людей и меценатов которые нас поддерживали и поддерживают до сих пор ! Результат уборки в ручную с помощью мольбертов и  лопат. Кто-то скептически относился к просеиванию , но на данный момент можно спокойно дышать воздухом, смотреть не на ковер из мазута, а на знакомый и приятный глазу золотистый песок", - написали представители штаба в группе "Разлив мазута в Черном море".

О значительных улучшениях ситуации на Бугазской косе написал и автор Telegram-канала "Маковозовы". 

"Я здесь был последний раз месяц назад, за это время проведена большая работа! Уже видны первые отдыхающие, запаха мазута нет, море чистое. Волонтёры  тут продолжают свою работу и сейчас!", - написал он.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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