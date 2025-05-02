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16:09, 2 мая 2025

Володазы продолжили сбор мазута в Анапе на фоне скопления отдыхающих

Таблички о запрете купания в Анапе. Скриншот фото из Telegram-канала "Маковозовы" от 01.05.25, https://t.me/makovozovy/36552.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

157 мешков с нефтепродуктами собрали водолазы у детского лагеря "Юбилейный", отчитался оперштаб. Уборка мазута из воды и пляжей продолжается на фоне  установки табличек о запрете купания и приезда отдыхающих.

В Анапе продолжается работа по очистке морского дна от мазута, специалисты МЧС работают  недалеко от берега рядом с детским лагерем «Юбилейный», сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края. "1 мая водолазы совершили здесь 109 спусков и собрали 157 мешков с нефтепродуктом", - указано в сообщении. 

Отдыхающие на пляже в Анапе. Скриншот фото из Telegram-канала "Маковозовы" от 01.05.25, https://t.me/makovozovy/36552.1 мая оперштаб отчитался, что новых выбросов мазута на пляжах не зафиксировано, на 2 мая данных по результатам проверки пляжей к 15.45 мск не обнародовано.

В Анапе стали появляться таблички о том, что купания на пляжах запрещено в связи с проведением аварийно-восстановительных работ с применением техники, сообщил 1 мая автор канала "Маковозовы". Между тем  парковки у побережья  переполнены  автомобилями из разных регионов России, следует из другого видео.

Уборка мазута в Анапе. Скриншот фото из Telegram-канала "Маковозовы" от 01.05.25, https://t.me/makovozovy/36552.Он также опубликовал видео с пляжа близ Гостевого проезда - с одной стороны пляжа работают волонтеры и водолазы поднимают песок из моря, с другой стороны у кромки воды загорают отдыхающие, и по словам блогера , несколько человек только что искупались. Он также отметил, что в Анапе в праздничный день собралось очень много людей, большинство из них прогуливаются по городу и вдоль берега, в частности в районе Центрального пляжа Анапы.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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