Представители оппозиции оштрафованы в Тбилиси за оскорбление полицейского

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Суд в Тбилиси назначил штрафы двум сотрудницам пресс-служб оппозиционных партий. Обе женщины признаны виновными в оскорблении полицейского, участвовавшего в задержании оппозиционера Сабы Схвитаридзе, который пожаловался на избиение силовиками.

Как писал "Кавказский узел", член оппозиционной партии "Ахали" Саба Схвитаридзе был задержан 19 ноября 2024 года в Тбилиси на месте акции протеста против результатов выборов в парламент. Тем утром силовики разогнали протестующих и задержали нескольких человек. В результате применения силы полицейскими нескольким людям потребовалась помощь врачей.

Участники протестов с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных 1 . За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. По уголовным статьям в связи с протестами были обвинены 64 человека.

Тбилисский горсуд назначил штрафы сотрудницам пресс-служб оппозиционных партий «Гирчи — Больше свободы» и «Ахали». Анна Курашвили и Миранда Багатурия приговорены к штрафам в 4000 лари (1480 долларов) по статье 173 Кодекса об административных правонарушениях (неповиновение сотруднику полиции), сообщило 1 мая "Интерпрессньюс".

Курашвили и Багатурия были обвинены в оскорблении сотрудника полиции Мириана Кавтарадзе. Представитель МВД в суде требовал приговорить обеих к лишению свободы.

По данным полиции, инцидент произошел, когда Мириан Кавтарадзе опрашивался в суде "в качестве потерпевшего-свидетеля" на процессе по делу Сабы Схвитаридзе, пишет издание.

Мириан Кавтарадзе - один из трех полицейских, наряду с Михаилом Циклаури и Лукой Джинчарадзе, которые задержали Сабу Схвитаридзе, обвиняемого в нападении на полицейского. Схвитаридзе был жестоко избит после задержания. Согласно материалам дела, полицейские утверждали, что его задержали уже в избитом состоянии.

Адвокат Схвитаридзе Ираклий Чомахашвили заявил, что трое полицейских дали ложные показания, сообщил 6 декабря 2024 года телеграм-канал Tbilisi life.

В материалах дела указано, что он сам пришел на место задержания уже избитым

"У нас есть свидетели, которые видели, как патрульные задержали Сабу за пределами города Тбилиси. Однако в материалах дела указано, что он сам пришел на место задержания уже избитым. Между тем, множество свидетелей подтверждают, что патрульные инспекторы похитили Схвитаридзе и передали его другим полицейским в автомобиль. Трое полицейских — в том числе Мириан Кавтарадзе — утверждают, что представились как сотрудники полиции. Однако мы располагаем видеозаписями, предоставляющими непрерывные кадры их действий и перемещений, где видно, что они этого не делали.... Я призываю обвинение пересмотреть выдвинутое обвинение, а Специальную следственную службу — начать расследование насилия и привлечь к ответственности лжесвидетелей", - приводятся в публикации слова адвоката.

Напомним, 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста против решения властей.

Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. 6 февраля парламент Грузии принял поправки в Административно-процессуальный кодекс, которые предусматривают ужесточение наказаний за правонарушения, совершенные во время акций протеста.

12 января была задержана основатель изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзия Амаглобели. Ей грозит до семи лет лишения свободы за пощечину начальнику полиции Батуми. Коллеги Амаглобели и правозащитники требуют ее освобождения и расследования действий полиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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