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17:22, 29 апреля 2025

Дрон не нашел новых пятен мазута в воде близ Анапы

Сотрудник МЧС обследует акваторию при помощи дрона. 29 апреля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/opershtab23/13374

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники МЧС обследовали акваторию при помощи дрона и не нашли новых пятен мазута вдоль береговой линии. При этом только за один день на территории у детского лагеря "Юбилейный" из моря подняты 227 мешков грунта с мазутом.

Как писал "Кавказский узел", заявления властей о подготовке к курортному сезону перемежаются сообщениями о новых выбросах мазута, в том числе около мест отдыха детей. Так, 25 апреля выбросы были обнаружены около детского лагеря "Приморский" в селе Витязево и на пляже отеля, а 23 апреля - около того же детского лагеря и базы отдыха. 27 апреля выбросы мазута найдены на пяти участках побережья в Анапе, в том числе около отеля и базы отдыха.

Окончание очистки пляжей Анапы от мазута намечено на 13 мая. 23 апреля власти Кубани заявили, что курортный сезон состоится вопреки ограничениям на посещение 150 пляжей Анапы и Темрюкского района, которые Роспотребнадзор признал непригодными для купания.

Специалисты МЧС России с помощью дрона осмотрели участок от пляжа "Фея 2" до пляжа "Фея 3"  протяженностью 2 километра. Сотрудники ведомства проверили, нет ли около берега в воде пятен, которые могут оказаться фрагментами мазута. При обнаружении в акватории участка, похожего на пятна нефтепродуктов, эту территорию дополнительно обследуют при помощи подводного аппарата. По результатам мониторинга 28 апреля участков с фрагментами мазута не выявили, указано в сообщении.

При этом в районе пляжа детского лагеря "Юбилейный" в поселке  Джемете Анапы только за 27 апреля специалисты ведомства совершили 78 подводных спусков и собрали 227 мешков нефтепродуктов, говорится в другом сообщении оперштаба.

Напомним, глава Минприроды ранее заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

Мазут обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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