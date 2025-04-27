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17:35, 27 апреля 2025

Третья группа дагестанских волонтеров прибыла на Кубань для уборки мазута

Дагестанские волонтеры прибыли на Кубань. Стоп-кадр видео фонда "Инсан" от 27.04.25, https://t.me/fondinsan/3220

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Фонд "Инсан" отправил третью группу волонтеров для уборки мазута в районе Тамани, она будет работать на побережье до 30 апреля.

Как писал "Кавказский узел", первая группа волонтеров фонда "Инсан" из 20 человек в новогодние каникулы выехала из Махачкалы в Анапу для участия в очистке берегов от мазута, вторая группа отправилась в Анапу 9 января.

Волонтеры дагестанского фонда "Инсан" прибыли в Анапу для участия в уборке побережья от мазута, работа волонтеров продлится с 24 по 30 апреля, указано в сообщении. Как следует из видео, опубликованного в Telegram-канале фонда, в группе не менее 10 человек.

Ранее "Инсан" сообщал, что волонтеры будут заниматься очисткой пляжей в районе Тамани, так как оттуда поступил официальный запрос о необходимости помощи.

Окончание очистки пляжей Анапы от мазута намечено на 13 мая. 23 апреля власти Кубани заявили, что курортный сезон состоится вопреки ограничениям на посещение 150 пляжей Анапы и Темрюкского района, которые признаны непригодными для купания.

Напомним, глава Минприроды ранее заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

Мазут обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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