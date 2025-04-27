Третья группа дагестанских волонтеров прибыла на Кубань для уборки мазута

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Фонд "Инсан" отправил третью группу волонтеров для уборки мазута в районе Тамани, она будет работать на побережье до 30 апреля.

Как писал "Кавказский узел", первая группа волонтеров фонда "Инсан" из 20 человек в новогодние каникулы выехала из Махачкалы в Анапу для участия в очистке берегов от мазута, вторая группа отправилась в Анапу 9 января.

Волонтеры дагестанского фонда "Инсан" прибыли в Анапу для участия в уборке побережья от мазута, работа волонтеров продлится с 24 по 30 апреля, указано в сообщении. Как следует из видео, опубликованного в Telegram-канале фонда, в группе не менее 10 человек.

Ранее "Инсан" сообщал, что волонтеры будут заниматься очисткой пляжей в районе Тамани, так как оттуда поступил официальный запрос о необходимости помощи.