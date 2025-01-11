Вторая группа дагестанских волонтеров приступила к уборке мазута на Кубани

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Фонд "Инсан" отправил вторую группу из 38 волонтеров в Анапу для очистки пострадавшего от выбросов мазута побережья.

Как писал "Кавказский узел", первая группа волонтеров фонда "Инсан" из 20 человек выехала из Махачкалы в Анапу для участия в очистке берегов от мазута.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Группа эковолонтеров благотворительного фонда "Инсан", состоящая из 38 человек, выехала из Махачкалы в Анапу! К нашей группе также присоединятся ребята из Москвы, для которых мы обеспечим жилье, питание и необходимую экипировку", - сообщил фонд в своем Telegram-канале 9 января.

Волонтеры из Дагестана уже приступили к очистке пляжей от мазута, они будут очищать берега пять дней, сообщил Telegram-канал "Сапа Кавказ"

«Работа прошлой группы показала, что помощь нужна каждого из нас и все эти волонтеры пришли именно по этому зову», - говорит на приложенном к публикации от 10 января видео руководитель группы Зубаир Джамалудинов.

Напомним, к 10 января с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено более 147 тысяч тонн загрязненного мазутом песка. При этом волонтеры заявили, что с побережья вывозят и чистый песок.

По оценкам экологов, к 3 января на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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