Нануашвили назвал сфабрикованной запись разговора с российскими пранкерами

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Российские пранкеры исказили смысл слов бывшего омбудсмена Грузии Учи Нануашвили о координации протестов оппозиции и опубликовали сфальсифицированную версию разговора.

Как писал "Кавказский узел", участники протестов с 28 ноября 2024 года ежедневно перекрывают проспект Руставели около парламента Грузии, требуя новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных (по подсчетам "Кавказского узла", основанным на информации в грузинских СМИ, протестные акции против итогов парламентских выборов проходят каждый день, проспект Руставели также ежедневно перекрывался протестующими). За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. По уголовным статьям в связи с протестами были обвинены 64 человека.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные под псевдонимами Вован и Лексус, провели разговор с представителем грузинской оппозиции и руководителем Института исследований демократии Учей Нануашвили 1 . Пранкеры вели разговор от имени Гарри Каспарова (включен в реестр иностранных агентов).

Согласно публикации в телеграм-канале "Вован и Лексус", Уча Нануашвили рассказал, в частности, что посольство США и Агентство по международному развитию (USAID) помогали протестующим в Грузии. Также в публикации приводится перевод его слов о том, что "у нас нет единого лидера". "Вы знаете, есть много активистских групп. Конечно, мы их координируем, но нет одного лидера", - говорится в приведенном переводе.

Нануашвили обвинил пранкеров в провокации

Они изменили 90 процентов того, что я им сказал

24 апреля бывший омбудсмен Грузии Уча Нануашвили заявил на брифинге, что пранкеры подделали перевод своего разговора с ним и опубликовали дезинформацию. "Это была провокация, они изменили 90 процентов того, что я им сказал", - сказал Уча Нануашвили во время брифинга, отвечая на вопрос корреспондента "Кавказского узла".

Оппозиционер пояснил, что за несколько дней до разговора ему на личную почту пришло сообщение от имени Гарри Каспарова с просьбой поговорить через мессенджер о делах правозащитников в Грузии. "Я давал свой адрес Гарри Каспарову, когда находился с ним в Осло на семинаре правозащитников, поэтому и подумал, что именно он пытается со мной поговорить", - пояснил журналистам на брифинге Уча Нануашвили.

Он прокомментировал информацию о том, что получал гранты от USAID и финансирование от США и помощь во время выборов в парламент в 2024 году. "Это вообще не является компроматом в Грузии. USAID прекратила ряд своих проектов совсем не из-за давления властей Грузии, а из-за решений президента [США Дональда] Трампа об экономии. Так что участие в их грантовых проектах не является преступлением ни в Грузии, ни в США", - рассказал Уча Нануашвили.

Также он отметил, что и деятельность посольства США не являлась нарушением в предвыборный период. "Не только США, но и все мировое сообщество помогало грузинским правозащитникам осуществлять мониторинг выборов и соблюдения законов о выборах. Это было известно и без разговора со мной", - сказал Уча Нануашвили.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября 2024 года на фоне острого противостояния правящей партии и оппозиции, парламента и президента, европейского и пророссийского путей развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

Нануашвили объяснил монтажом и неверным переводом искажение смысла его слов

Нануашвили отметил "непонимание пранкерами особенностей грузинского законодательства" и "откровенную ложь". В частности, в записи разговора ему задают вопросы "Как вы оцениваете акции протеста в Тбилиси или других городах Грузии?",

"Как вы ожидаете, что будет происходить дальше?" - и следует ответ Нануашвили: "Вы знаете, у нас нет единого лидера. Даже, как бы, без политических партий". В другом фрагменте записи приведен перевод слов Нануашвили: "Есть много активистских групп, конечно, мы как бы их координируем, но нет одного лидера, понимаете? Но как показывает время, необходимо руководство".

По словам Нануашвили, имело место "склейка и недостоверный перевод его слов". "Это не координация митингов. Я говорил, что у нас, правозащитных неправительственных организаций, есть координация. Мы помогаем людям, у нас есть очень хорошие навыки координации, и я об этом говорил", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Уча Нануашвили.

Также на опубликованной записи приведены слова Нануашвили: "Я хотел бы также отметить, что у нас есть неофициальные подразделения как в Украине, на Майдане. Есть гражданские лица в масках, есть люди из правящей партии, но также есть и люди и частных охранных компаний, и они вооружены".

На самом деле я такого не говорил

"На самом деле я такого не говорил. Как будто я координатор акции, и как будто у нас есть подразделения, вооруженные в том числе. На самом деле, наоборот, я говорил, что в ноябре-декабре были такие люди, но они помогали правительству. Так называемые титушки были самые жестокими, они виновны в пытках, и они задержали сотни человек", заявил корреспонденту "Кавказского узла" Уча Нануашвили.

Сюжет о пранке с Нануашвили демонстрировался в ночь на 25 апреля по "Первому каналу" российского телевидения, и среди приглашенных гостей, которые комментировали эту видеозапись, был Мамука Пипия - представитель пророссийской грузинской партии "Солидарность во имя мира", передал корреспондент "Кавказского узла".

"Грузинская мечта" и Россия готовятся к выборам местного самоуправления в Грузии

"Здесь все понятно, что "Грузинская мечта" и Россия готовятся к выборам местного самоуправления в Грузии. И поскольку все настоящие оппозиционные партии отказались от этих выборов, им теперь необходимо создать видимость, будто на выборы в сакребуло (городские советы) идут несколько партий. И промосковская партия Мамуки Пипия как раз делает себе рекламу", - прокомментировал Нануашвили.

Материал, полученный в результате пранка, был действительно использован в выпуске программы «Антифейк» на Первом канале. Судя по видео, которое было проанализировано "Кавказским узлом" в передаче авторы заявили, что целью розыгрыша было выяснение, кто стоит за протестами в Грузии. Особое внимание было уделено заявлению бывшего омбудсмена о наличии в стране неофициальных боевых подразделений, сравнимых с теми, что действовали во время Майдана на Украине. Однако в оригинальной англоязычной версии его высказывание звучало иначе: «У нас есть также неофициальные подразделения — "титушки", как на Майдане в Украине. Есть гражданские лица в масках, есть люди из правящей партии, есть люди из частных охранных компаний. И они вооружены». В эфире Первого канала эта цитата прозвучала в сокращенной версии - без упоминания «титушек», связанных с правящей партией «Грузинская мечта».

Во время своего брифинга Нануашвили отметил, что "Грузинская мечта" действует "в сговоре с правительством России". "Именно по причине координации их действий сюжет о пранке прошел по государственному каналу российского ТВ. 2 Таким образом, "Мечта" и Москва пытаются воздействовать на политические партии и общественные институты", - заявил журналистам Уча Нануашвили.

Как писал "Кавказский узел", в 2017 году в Грузии разгорелся скандал в связи с обнародованием записи телефонных разговоров, которые, как утверждает российский пранкер Лексус, он провел с министром внутренних дел Георгием Мгебришвили об экстрадиции Михаила Саакашвили. К распространению записи причастна российская разведка и "Единое национальное движение", заявил Мгебришвили. Грузинская оппозиция выразила уверенность в аутентичности записи. Пока не доказано, что запись подлинная, однако сам скандал показывает, что Саакашвили остается проблемой для "Грузинской мечты", заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

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