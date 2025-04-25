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12:16, 25 апреля 2025

Жители республик юга России отмечают День черкесского флага

Черкесский флаг. Фото: https://xabez.ru/news/18474-segodnya-25-aprelya-adygi-so-vsego-mira-prazdnuyut-den-cherkesskogo-flaga.html

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Жители Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии сегодня отмечают День черкесского флага. Этот праздник, по их словам, объединяет адыгов, живущих в разных регионах и странах.

Как писал "Кавказский узел", 25 апреля жители Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии отмечают День черкесского флага. В преддверии этой даты представители властей на праздничных мероприятиях в детсадах и школах Карачаево-Черкесии, Адыгеи и Кабардино-Балкарии познакомили детей с историей и значением черкесского флага.

Черкесский флаг – один из главных символов адыгского народа. Он представляет собой зеленое прямоугольное поле, на котором изображены три скрещенные золотые стрелы и 12 золотых звезд. Перекрещенные стрелы на флаге являются символом единства и мира, говорится в справке "Кавказского узла" "День черкесского флага".

День флага имеет большое значение для адыгов, указал председатель реготделения "Адыгэ Хасэ" в Карачаево-Черкесии Али Асланов.

Благодаря этому флагу разобщенный народ чувствует себя одним народом

"С ним у нас связано очень многое: этот флаг у нас прошел и войны, и трагические события, и радостные события, и сегодня мы видим, как наш народ очень любит этот флаг, везде его использует, у каждого, наверное, дома он есть. На свадьбах, в офисах, в машинах, он везде присутствует. Этот флаг нас всех, черкесов мира, объединяет. Благодаря этому флагу разобщенный народ чувствует себя одним народом. У нас один язык, одни обычаи, одни традиции", - рассказал он в 2024 году "Кавказскому узлу".

Схожее мнение высказал тогда же и молодой человек из Черкесска Ренат. Он отметил, что День черкесского флага для него "чувствуется по-особому" и дает ощущение причастности к истории народа. "Мы гордимся нашим флагом и нацией в целом. Наши традиции должны сохраняться, без этого нация потеряется, поэтому надо хотя бы раз в год вот так вот собираться, вспоминать традиции", - сказал он "Кавказскому узлу".

Адыги (черкесы) – общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов и адыгейцев. В России адыги проживают в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и на Ставрополье.

Черкесский флаг символизирует для адыгов весь комплекс национальных культурных ценностей и дает надежду на будущее, рассказали ранее участники празднования Дня черкесского флага в Нальчике.

День флага объединяет черкесов, помогая сохранять свою идентичность, рассказали в 2024 году "Кавказскому узлу" сочинские активисты. Они отметили, что основные проблемы черкесов в Сочи - это трудности с обучением детей на родном языке, а также земельные вопросы.

День черкесского флага консолидирует адыгов на юге России и за рубежом, но это заслуга общественных организаций, а не властей, указали и покинувшие Россию черкесские активисты.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос".

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Автор: "Кавказский узел"

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