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07:48, 25 апреля 2025

Ухудшение состояния Ягублу на фоне голодовки встревожило его близких

Тофиг Ягублу. Фото: APA https://apa.az/ru/proisshestvie/zaderzan-tofig-yagublu-495130

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На 24-е сутки голодовки состояние осужденного в Азербайджане оппозиционера Тофига Ягублу заметно ухудшилось, но политика не госпитализировали в гражданскую клинику вопреки требованиям родственников.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанский оппозиционер Тофиг Ягублу 1 апреля объявил бессрочную голодовку в знак протеста против приговора. На 17-й день голодовки у него ухудшилось зрение, усилились боли внутренних органов и суставов. Семья 65-летнего политика потребовала перевести его в гражданскую клинику. 19 апреля к Ягублу допустили его семейного врача, профессора Адиля Гейбуллу. Доктор охарактеризовал состояние голодающего как средней тяжести.

Тофиг Ягублу - член координационного центра Национального совета демократических сил и партии "Мусават". 10 марта суд приговорил его к 9 годам лишения свободы по делу о мошенничестве и подделке документов. Ягублу отверг обвинения и заявил о политических мотивах своего преследования. Доказательств вины Ягублу в деле нет, настаивала защита.

Состояние Тофига Ягублу "становится все более критическим", заявила 24 апреля его дочь Нигяр Хази. "Сегодня 24-й день его голодовки. В любой момент его жизнь может оказаться в такой опасности, что мы его потеряем. Однако, несмотря на 24 дня голодовки, Тофига Ягублу не переводят в обычную клинику и не разрешают ему находиться под постоянным наблюдением у своего врача Адиля Гейбуллы", - привело ее слова Meydan TV.

По данным адвоката, рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Ягублу назначено на 6 мая, отметила Хази. "Назначение суда на 6 мая - это смертный приговор […] Тофигу Ягублу. Все правительство Азербайджана во главе с [президентом] Ильхамом Алиевым несет ответственность за жизнь моего отца", - процитировало дочь политика издание.

Напомним, Ягублу ранее уже проводил голодовки в заключении. Так, он объявил голодовку в изоляторе 5 января 2023 года, после отказа суда удовлетворить его жалобу на административный арест. На седьмые сутки голодовки семья добилась его госпитализации, но Ягублу и в клинике продолжил свою акцию. Голодовку в поддержку требований политика проводила также его супруга и группа активистов. Ягублу прекратил голодовку 22 января после того, как вышел на свободу. Его соратники также прекратили акцию.

2 сентября 2020 года Ягублу объявил голодовку за день до того, как суд приговорил его к четырем годам и трем месяцам заключения. 12 сентября Ягублу был переведен в частную клинику на фоне угрозы комы.

В 2024 году в Азербайджане ухудшилась ситуация с правами человека, усилились репрессии против журналистов и активистов и резко выросло число политзаключенных.

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

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Автор: "Кавказский узел"

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