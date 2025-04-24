Вооруженный инцидент в Дербенте стал минимум вторым за полгода в Дагестане

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Перестрелке в Дербенте, убитый участник которой был объявлен причастным к подготовке теракта, предшествовала мартовская КТО в махачкалинском поселке Семендер.

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля в Дербенте водитель автомобиля отказался останавливаться по требованию силовиков, совершил наезд на одного из них и открыл огонь, ранив одного из полицейских. Правоохранители застрелили водителя. Сегодня управление Следкома России по Дагестану объявило, что убитый в Дербенте готовил теракт в отделе МВД вместе с другими жителями республики, а четверо подозреваемых задержаны.

По данным "Кавказского узла", основанным на собственных материалах и информации из открытых источников, перестрелка с силовиками в Дербенте стала как минимум вторым в Дагестане за последние шесть месяцев.

Предыдущий вооруженный инцидент участием с сотрудников силовых структур произошел в ночь на 5 марта в махачкалинском поселке Семендер. Во время проверки силовиками информации о возможной подготовке теракта несколько человек открыли стрельбу при попытке задержания. Они были заблокированы в одном из домов. Четыре человека были убиты силовиками в перестрелке. Антитеррористический комитет объявил убитых боевиками запрещенной террористической организации "Исламское государство.

Версия о принадлежности убитых в поселке Семендер боевиков к ИГ* вызывает сомнения, а операция не была спланирована, заявили ветераны силовых структур. Отсутствие жертв среди силовиков говорит об их профессионализме, возразил военный эксперт.

Отметим также, что 23 июня 2024 года в Дербенте произошло нападение боевиков на православный храм и синагогу, а в Махачкале - на Свято-Успенский кафедральный собор и на пост ДПС. В результате погибли 22 человека, 46 - получили ранения.

"Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

Информацию о вооруженных инцидентах в Дагестане "Кавказский узел" собирает в хронике "Дагестан: хроника террора (1996-2025 годы)". В разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" публикуется информация о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе.

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