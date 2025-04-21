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17:40, 21 апреля 2025

Стычки между участниками протестов и силовиками произошли в Тбилиси

Задержание участников акции. Тбилиси, 21 апреля 2025 г. Скриншот видео https://www.instagram.com/p/DItQyfTSME9/?locale=ru&hl=cs принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Акция протеста в центре Тбилиси обернулась стычками протестующих и силовиков. Полицейские задержали на месте акции как минимум одного человека.

Как писал "Кавказский узел", 20 апреля, на 144-й день непрерывных протестов, движение по проспекту Руставели вновь было перекрыто протестующими. Они, как и ранее, требовали назначения новых парламентских выборов и освобождения всех задержанных в ходе протестов. Силовики задержали двух человек на месте акции протеста и обвинили в неповиновении полицейским.

Участники протестов с 28 ноября 2024 года ежедневно перекрывают проспект Руставели около парламента Грузии, требуя новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. По уголовным статьям в связи с протестами были обвинены 64 человека.

Сегодня на проспекте Руставели собрались люди и перекрыли проезжую часть. На месте акции были слышны выкрики:"«Свободу узникам режима", некоторые протестующие развернули флаги Грузии.

Полицейские призвали протестующих освободить проезжую часть, однако собравшиеся не подчинились. После этого у здания парламента произошло противостояние между участниками акции и силовиками, которые начали уводить протестующих с проезжей части. Когда полицейские увели протестующих в сторону, автомобильное движение на проспекте было восстановлено, сообщает "Интерпрессньюс".

Затем протестующие переместились на улицу Леонидзе и попытались перекрыть дорогу там, однако полицейские не дали им этого сделать и потребовали освободить территорию.

После этого вновь произошло противостояние между силовиками и протестующими. Участники протестного шествия также попытались занять пешеходный переход, что также привело к стычке с полицией. В результате силовики задержали одного из участников акции и увезли его на патрульной машине, пишет агентство.

По подсчетам "Кавказского узла", основанным на информации в грузинских СМИ, протестные акции против итогов парламентских выборов проходят каждый день, проспект Руставели также ежедневно перекрывался протестующими.

Напомним, 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. 6 февраля парламент Грузии принял поправки в Административно-процессуальный кодекс, которые предусматривают ужесточение наказаний за правонарушения, совершенные во время акций протеста.

12 января была задержана основатель изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзия Амаглобели. Ей грозит до семи лет лишения свободы за пощечину начальнику полиции Батуми. Коллеги Амаглобели и правозащитники требуют ее освобождения и расследования действий полиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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